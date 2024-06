Rom'antica ha aperto a Parma, in Strada della Repubblica, il suo 54° locale. Ha aperto al posto di un negozio di calzature che era lì da 100 anni

Rom'antica apre un nuovo locale a Parma, in Strada della Repubblica 16: è 54° della catena di proprietà di gruppo Finiper Canova (tramite la società Vera). Prosegue così nello sviluppo del brand che propone la pizza quadrata romana nei centri urbani e nei centri commerciali. I 54 punti di vendita sono dislocati strategicamente in regioni ricche anche economicamente: Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche.

La scelta di Parma riflette l'obiettivo di Rom'antica di inserirsi nel cuore di città non grandissime ma ricche di storia e tradizione enogastronomica, proprio come Parma, e prima ancora Faenza, la penultima apertura in ordine di tempo. Strada della Repubblica è una delle vie principali della città, anzi una delle quattro grandi strade che tagliano il centro storico di Parma insieme alle vie Farini, Cavour e Mazzini. Parte dalla centralissima Piazza Garibaldi e si sviluppa per circa un km fino a Piazzale della Repubblica: è una via dello shopping, aperta alle auto (anche se si consigliano i mezzi pubblici e le proprie gambe, come purtroppo in tutti i centri urbani italiani).

L'apertura dell'8 giugno sembra aver riscosso molto successo come riportano l'edizione locale di Repubblica: "Pizza alla romana al posto dello storico calzolaio. Inaugurata e subito presa d'assalto dai clienti Rom'Antica, la nuova pizzeria in via Repubblica 16 nei locali che per ben 100 anni hanno fatto la storia del commercio in città con l'insegna Melley Calzature. Consumo sul posto, take away e delivery. Subito tanti parmigiani e turisti in fila all'ora di pranzo per un primo assaggio".

Con l'apertura a Parma, Rom'antica completa il suo asse emiliano-padano, avendo già locali a Piacenza, Reggio Emilia e Modena.