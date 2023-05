Rom'antica aperto a Il Mercato di Reggio Emilia, nel centro storico cittadino, si aggiunge ai 47 punti di vendita sviluppati a livello nazionale da Vera Srl

Rom'antica, il format specializzato in pizza romana creato da Vera, storica società della ristorazione commerciale che fa capo a Gruppo Finiper Canova di Marco Brunelli, prosegue veloce sulla corsia di sviluppo aprendo nei centri cittadini oltre che nei centri commerciali, le due location predilette da Vera. Due esempi recentissimi sono le nuove aperture a Reggio Emilia (in pieno centro) e, poco prima, a Torino. Il nuovo punto vendita emiliano è ne Il Mercato di via Emilia San Pietro 14, nuovo punto di riferimento per la ristorazione nel centro di Reggio Emilia. Così Rom'antica entra in città, dopo il locale aperto ai Petali, centro commerciale sempre a Reggio Emilia, ma non proprio centralissimo. Si aggiunge agli altri 47 locali distribuiti tra Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche.