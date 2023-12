Rossopomodoro e Disney, una collaborazione anche didattica

La collaborazione tra Rossopomodoro e Disney include attività ludiche, spazi gioco dedicati, compleanni, e soprattutto le lezioni di pizza per i bimbi

Prima collaborazione tra Rossopomodoro e Disney che hanno creato, per l'occasione, un menù speciale dedicato ai più piccoli, che comprende un piatto a scelta tra pizza baby margherita o ai würstel, gnocchi e polpettine, e, tra le bevande, succo o acqua minerale e per chiudere in tradizione la frutta. I bambini e le bambine che sceglieranno questo menù avranno, inoltre, una serie di sorprese: per esempio, la tovaglietta per giocare e le pedine da collezione entrambe con i personaggi Disney preferiti. Rossopomodoro si è sempre dedicato alle famiglie: negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento a pranzo e a cena, con tante proposte di menù pensate esclusivamente per i più piccoli.

“Sta per finire un anno di grandi soddisfazioni e lo chiudiamo dedicando la nostra passione per la cucina mediterranea ai nostri clienti più piccoli –commenta Nicola Saraceno, Ad di Rossopomodoro-. Siamo orgogliosi di aver trovato per loro il miglior partner al mondo: con Disney siamo certi che le iniziative che annunciamo oggi e quelle in programma per il 2024 faranno la gioia di famiglie e bambini”.

Da Rossopomodoro completano l’offerta per i bambini anche numerose attività ludiche, spazi gioco dedicati, eventi privati e compleanni, e soprattutto le lezioni di pizza per i bimbi (Manine in Pasta) nelle quali da oltre 15 anni i maestri pizzaioli di Rossopomodoro insegnano ai bambini l’arte della pizza napoletana. Manine in pasta propone lezioni di pizza, durante le quali i bambini affrontano, giocando, un percorso formativo, educativo e terapeutico: dalla preparazione alla cottura, fino all’assaggio della pizza. Il tutto con la supervisione del Maestro Pizzaiolo. L’inaugurazione di questa nuova collaborazione tra Rossopomodoro e Disney sarà festeggiata con una lezione di pizza per bambini domenica 17 dicembre alle ore 11 in tutti i Rossopomodoro Italia aderenti all’iniziativa.