Rossopomodoro innova il menù estivo con Riso Gallo

La partnership tra Riso Gallo e Rossopomodoro nasce da un obiettivo sostanziale: proporre piatti simbolo della tradizione italiana e nuove proposte valorizzando le eccellenze gastronomiche del nostro Paese di cui entrambi i marchi sono emblema in tutto il mondo.

A partire da metà luglio e fino alla fine di settembre 2021, ogni ristorante Rossopomodoro arricchirà la propria offerta con una proposta ispirata alle eccellenze gastronomiche regionali della Campania. Si parte dalle isole napoletane con una rivisitazione del piatto a base di riso più iconico della tradizione e che rispetterà anche la territorialità degli ingredienti utilizzati: parliamo del Risotto Caprese realizzato con Riso Gallo Carnaroli, carpaccio di cuore di bue, mousse di mozzarella di bufala Dop, olio verde al basilico e cialda di grana, ricetta a cura di Antonio Sorrentino, executive chef di Rossopomodoro.

Gli eventi con Apci

Sempre con l’obiettivo di valorizzare il territorio italiano, in collaborazione con Apci (Associazione professionale cuochi italiani), verranno organizzati diversi eventi in alcuni dei locali Rossopomodoro selezionati. Il primo appuntamento in calendario a Milano, il 14 luglio al Rossopomodoro di viale Sabotino, con la partecipazione dello Chef Luca Malacrida (Capitano di Apci Chef Italia), Sonia Re (direttore generale Apci) con Antonio Sorrentino, ideatore del piatto.

Il secondo evento si svolgerà al Rossopomodoro di Ischia, il 30 luglio e vedrà la partecipazione di Paolo Gramaglia, chef 1 stella Michelin alla guida del Ristorante President di Pompei e Presidente Onorario di Apci Campania.

Rossopomodoro ha scelto di inserire nel proprio menu estivo, disponibile in tutti i ristoranti su territorio nazionale, uno dei piatti a base di riso più amati e richiesti: gli arancini della Tiella, l’antipasto di fritto misto alla napoletana, e i Poche poke calorie, insalate di riso fresche, bilanciate da verdure, ortaggi, frutta e proteine per una pausa pranzo leggera. Le ricette proposte saranno realizzate con prodotti Riso Gallo.

"Siamo lieti di essere al fianco di Rossopomodoro, un’insegna con cui condividiamo importanti valori come l’eccellenza e italianità, per offrire delle proposte di alto valore, che vedono l’ingrediente riso come assoluto protagonista –dichiara Carlo Preve, consigliere delegato Riso Gallo SpA–. Il progetto Rice Start, all’interno del quale si inserisce questa collaborazione, è nato per dare un segnale positivo al settore Horeca, anche in virtù della profonda mission che da sempre ci guida: diffondere la tradizione e la cultura del riso e del risotto, in Italia e all’estero, avendo cura dell’intera filiera".

"Con questa nuova e solida partnership, Rossopomodoro prosegue nella sua strategia di strutturare l'intera offerta attraverso la scelta di sole eccellenze italiane -aggiunge Roberto Colombo, amministratore delegato Rossopomodoro-. Una scelta che riteniamo assolutamente indispensabile, perché proprio grazie a questa visione, Rossopomodoro, dopo 23 anni dalla sua nascita, resta la catena di ristorazione napoletana più diffusa al mondo".