Rovagnati e Urbani Tartufi lanciano la linea The Luxury Pairing

Dopo il debutto negli Stati Uniti, la gamma The Luxury Pairing lanciata in co-branding da Rovagnati e Urbani Tartufi arriva anche in Italia

Dalla collaborazione tra i due brand Rovagnati e Urbani Tartufi nasce una gamma di prodotti in co-branding chiamata The Luxury Pairing che, dopo aver debuttato nel mercato statunitense, è pronta al debutto in Italia. L’obiettivo comune è quello di innalzare gli standard qualitativi nel segmento dei salumi al tartufo, fondendo la tradizione salumiera con l'innovazione culinaria e offrendo ai consumatori un'esperienza gastronomica di alto livello.

“Abbiamo fortemente voluto avviare una collaborazione di valore all’insegna dell’italianità e dell’innovazione, un’unione che ha portato alla creazione di una Linea di salumi di grande impatto: l’accurata tecnica di lavorazione, che garantisce il mantenimento della forma naturale del tartufo rendendolo visibile in ogni fetta, dimostra il nostro impegno costante nella ricerca e nello sviluppo di prodotti sempre nuovi e attenti ai continui bisogni emergenti dei nostri clienti” spiega Camilla Sepe, direttrice marketing Rovagnati.

La linea

La gamma è composta da quattro prodotti principali: Gran Biscotto al tartufo, un prosciutto cotto di alta qualità arricchito con tartufi selezionati manualmente, adatto per pizze gourmet, panini o antipasti; Prosciutto Crudo Gran Milano al tartufo, stagionato per un minimo di 14 mesi e arricchito con tartufi affettati, pensato per antipasti; Mortadella al tartufo, composta da tartufi selezionati e tagliati a cubetti, ideale per panini o nei taglieri di salumi; Salame Gentile al tartufo, risultato di una combinazione di ingredienti selezionati e tecniche di lavorazione avanzate per dare un tocco gourmet ai piatti di salumi o come ingrediente di spicco in panini artigianali.

Il target di riferimento

Questa linea di prodotti in co-branding si propone per il canale HoReCa, il dettaglio e la gdo come un'opportunità di ampliare la propria offerta nel segmento premium dei salumi al tartufo. “Un altro elemento chiave di questa partnership -ricorda Paola Terenziano, responsabile marketing Urbani Tartufi- è rappresentato dall'autenticità del Made in Italy: con la produzione localizzata principalmente in Italia, Urbani Tartufi e Rovagnati mirano a proporre prodotti che siano autentici rappresentanti della tradizione gastronomica italiana”.