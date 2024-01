Saclà: ecco le nostre novità

Saclà a Marca 2024 presenta le novità di prodotto: Sfiziolì olive condite, Sfiziolì cetriolini e la Salsa al curry

Saclà in occasione della fiera di Marca 2024, presenta le novità di prodotto a scaffale: Sfiziolì olive condite, Sfizolì cetriolini e la Salsa al curry. Le tre referenze sono pensate per andare incontro alle esigenze di tutti i consumatori, fanno sapere dall’azienda in un comunicato.

Da Saclà ecco Sfiziolì

Le Sfiziolì Olive Condite arricchiscono la linea Sfiziolì. Si tratta di olive verdi denocciolate, insaporite con prezzemolo, origano e timo, adatte per aperitivi contenute in un vasetto monouso in vetro. Tra le novità della gamma, anche Sfiziolì Cetriolini: conservati in acqua, aceto di vino bianco e zucchero, sono arricchiti da semi di senape e caratterizzati da un sapore agrodolce. Le novità si uniscono alle già note referenze Sfiziolì funghetti, carciofini tagliati, verdurine e cipolline. “Vogliamo conquistare anche i palati più esigenti e avvicinarci maggiormente ai gusti dei più giovani, grazie a prodotti sì di qualità, ma anche moderni e flessibili”, dice Federico Ghisolfi, direttore commerciale e marketing di Saclà Italia.

Saclà, non solo Sfiziolì

Insieme alle due referenze della gamma Sfiziolì, Saclà presenta la Salsa al curry, pensata per la cucina orientale. Questo prodotto va ad ampliare la gamma delle salse, aggiungendosi alle già presenti burger, thai, messicana, hummus e guacamole.