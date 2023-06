De Longhi gestirà per Samsung Italia i piani marketing e le strategie di comunicazione nel marketing&communication, Crm digital marketing e media

Samsung Electronics Italia ha un un nuovo responsabile marketing, comunicazione e media, Emanuele De Longhi che in questo nuovo ruolo guiderà la divisione Marketing Communication & Media a diretto interfaccia con il Presidente mondiale Seho Kim.

Fra le responsabilità di De Longhi, quella di delineare, gestire e implementare i piani marketing e le strategie di comunicazione dell’azienda per le aree Marcom (abbreviazione di marketing&communication), Crm digital marketing e media, in linea con i piani strategici dell’azienda. Obiettivo: far evolvere l’approccio di marca per dialogare con un pubblico più giovane, Millennials e Generazione Z, individuando nuovi spazi e touchpoint e confermandosi come leader innovativo e dinamico.

Emanuele De Longhi, milanese, classe 1977, laureato in economia, continua il suo percorso professionale in Samsung Electronics Italia iniziato nel 2007, dove, all’interno della divisione Home Appliance, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, in ambito commerciale e marketing, fra i quali l’incarico di Head of Home Appliance Marketing a partire dal 2017. In precedenza ha lavorato in Gfk Marketing Services Italia nel ruolo di account executive.