Selex accelera sull’eCommerce con Cosicomodo.it

Il gruppo estende il servizio di click & connect a una serie di punti di vendita ubicati nel Nord-Est. Stesso assortimento dei negozi fisici e possibilità di aderire ai servizi di fidelizzazione

Il gruppo Selex rafforza la copertura geografica dei punti di vendita che assicurano il servizio di click & collect grazie alla piattaforma eCommerce di CosiComodo.it. Un sistema che consente di ordinare online e ritirarlo in negozio, che può rivelarsi particolarmente utile in queste giornate di calura estiva.

Copertura a Nord-Est

Le novità riguardano il Nord-Est, con gli ipermercati Emisfero di Vittorio Veneto (Via G. Matteotti, 39), Fiume Veneto (Via Maestri del Lavoro, 42) e Monfalcone (Via G. F. Pocar, 1).

Per beneficiare di questa opportunità e per procedere alla spesa sulla piattaforma basta scaricare l’app CosìComodo Spesa Online da App Store o da Play Store, oppure collegarsi all’home page CosiComodo.it e digitare il proprio cap per iniziare a fare acquisti online anche nelle province di Pordenone e Gorizia in Friuli-Venezia Giulia e di Treviso in Veneto.

Spesa da casa, ritiro al pdv

Il nuovo servizio di e-commerce permette a tutti i clienti di fare la spesa online in qualsiasi momento della giornata, anche da mobile, e di ritirarla comodamente in store: con il pratico servizio Clicca e Ritira è possibile scegliere online i prodotti e andare poi a ritirarli nel supermercato.

Il tutto nelle fasce orarie coperte dal servizio: dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 20:00 e la domenica dalle 9:30 alle 19:30.

L’assortimento è lo stesso del punto vendita fisico. È disponibile, infatti, anche in versione online, una vasta selezione di prodotti tra marche esterne e della casa.

Infine, anche con la spesa online è possibile beneficiare dei vantaggi fedeltà riservati dall’insegna, come gli sconti per la spesa online e le offerte speciali. Associando al proprio account la Emisfero Card con ogni spesa sarà possibile accumulare punti e accedere agli sconti riservati ai soci.