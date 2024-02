Serenissima Ristorazione è diventata Executive Partner del Master F&B dell'Università Cattolica che si tiene al campus di Piacenza

Serenissima Ristorazione -capofila di Gruppo Serenissima e punto di riferimento nella ristorazione collettiva e commerciale, con 14 società collegate, un fatturato consolidato che nel 2023 supererà 500 milioni di euro (dati di preconsuntivo)-, e il master in Food & Beverage: gestione e sostenibilità dei servizi di ristorazione, promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore nel campus di Piacenza, annunciano una partnership per consolidare un percorso di formazione per nuove figure professionali legate alla sostenibilità nel settore Horeca e alimentare.

Negli ultimi due anni, il Master ha formato 25 studenti. I sondaggi condotti evidenziano che l'80% degli studenti lavora attualmente nell'azienda dove hanno svolto lo stage, il 10% ha trovato occupazione in altre aziende grazie alle competenze acquisite durante il Master, il restante 10% ha scelto il percorso di libero professionistq o ha proseguito gli studi universitari.

Serenissima Ristorazione ha scelto di diventare Executive Partner del Master e di costruire insieme una rete sinergica, che rappresenti l’eccellenza della filiera agroalimentare italiana. In questo ruolo, la società contribuirà a realizzare un percorso formativo alla scoperta dei settori della ristorazione collettiva e commerciale e delle loro caratteristiche. Questa partnership mira a creare opportunità concrete per gli studenti, fra le quali tirocini, progetti di ricerca, business game e laboratori, oltre ad organizzare una visita al centro di produzione dei pasti di Serenissima Ristorazione a Boara Pisani (Pd), per osservare concretamente l’applicazione dei principi di sostenibilità nella ristorazione.

Attraverso corsi che coprono una vasta gamma di argomenti, dalla sostenibilità alla gestione del rischio, gli studenti potranno sviluppare competenze tecniche, analitiche e manageriali fondamentali per il mondo professionale. Ad arricchire il Master in Food & Beverage anche diversi interventi da parte dei top manager di Serenissima Ristorazione.

Giulia Putin, direttrice degli acquisti (chief purchasing manager), ha tenuto una lezione sul ruolo dell’ufficio acquisti in ottica di ristorazione sostenibile e il 12 aprile interverrà Laura Cuni, responsabile ufficio gare, per l’organizzazione di un business game che simula la competizione tra le aziende durante una vera gara d’appalto.

Serenissima Ristorazione mira a insegnare agli studenti del Master l’importanza della sostenibilità nella ristorazione collettiva e, in ottica di crescita aziendale, ha l’obiettivo di inserire al proprio interno professionalità formate. Attivamente impegnata nella sostenibilità sociale, ambientale ed economica, Serenissima Ristorazione intende mostrare ai ragazzi le soluzioni possibili per ridurre gli sprechi alimentari. Con attenzione alla sostenibilità sociale, inoltre, Serenissima indicherà come sia possibile lo sviluppo e il progresso delle comunità locali e di iniziative a corto raggio per una filiera a Km zero.

Anche il direttore del master, Ettore Capri, sottolinea l'importanza della sostenibilità nella ristorazione e l'impegno condiviso per affrontare le sfide ambientali, sociali ed economiche. Il programma del Master si impegna a formare professionisti capaci di contribuire in modo significativo alla crescita sostenibile del settore. Le iscrizioni al Master in Food & Beverage: gestione e sostenibilità dei servizi di ristorazione sono aperte dal 30 aprile al 31 ottobre 2024.