SharkNinja: 29 nuovi prodotti a Ifa, innovazione ed espansione in Europa

All'Ifa di Berlino, SharkNinja presenta 29 prodotti pensati anche per l’espansione in Europa e fa il punto sui piani di sviluppo

SharkNinja scommette nell’innovazione nel settore dei robot aspirapolvere, introducendo modelli dual-use che aspirano e lavano. La vetrina è Ifa, fiera berlinese di riferimento del mercato degli elettrodomestici. “Questi prodotti altamente innovativi stanno diventando sempre più importanti per i consumatori -spiega Massimo De Zordo, direttore marketing emea distributors dell'azienda-. Il mercato dei robot sta crescendo rapidamente in Italia e in altri Paesi e noi vogliamo entrare nei mercati meno presidiati con prodotti top di classe”. Uno dei punti di forza dei nuovi robot è la batteria a basso consumo, che offre maggiore facilità di ricarica e utilizzo. C’è poi un nuovo tipo di aspirapolvere che aspira anche all’indietro, riducendo il tempo di utilizzo e di conseguenza consumo di batteria e di tempo (e la fatica).

SharkNinja, incursione nel mondo del caffè

SharkNinja fa il suo ingresso nel mercato delle macchine per il caffè con una nuova serie di macchine semiautomatiche. “Queste macchine -evidenzia De Zordo- sono in grado di preparare caffè caldo e freddo, espresso, americano, cappuccino e molto altro. Abbiamo trovato soluzioni a problematiche tipiche delle macchine automatiche e siamo sicuri che questo ci aprirà nuove opportunità”.

Slashi, fresca novità

Un’altra novità è Slashi, la prima macchina di SharkNinja per la preparazione di frozen drink e granite. “Il prodotto ha avuto un enorme successo negli Stati Uniti e ci aspettiamo lo stesso interesse in Italia e in Europa”, dice De Zordo.

Espansione nei mercati europei

Nella crescita futura, SharkNinja punta molto sul mercato europeo. “Quest’anno è cruciale per noi -conclude De Zordo-, soprattutto in mercati come Italia e Spagna, dove stiamo ricevendo un’ottima risposta dai consumatori e dai retailer”.