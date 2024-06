Shopopop: numeri da record in Italia per le consegne antispreco

Tredicimila consegne a Roma e oltre 3mila utenti registrati in Italia. Sono i numeri della piattaforma Shopopop, arrivata in Italia nel 2023

Dal 2023, anno del suo ingresso in Italia, la piattaforma Shopopop ha effettuato oltre 13mila consegne a Roma con più di 3mila driver registrati e 5mila percorsi frequenti. Si tratta di un nuovo metodo di home delivery che, per ottimizzare le risorse e ridurre gli sprechi, si avvale di privati che consegnano la spesa facendo il loro abituale percorso, in cambio di un compenso. La collaborazione con alcune insegne della distribuzione moderna ha sostenuto la crescita della piattaforma che ha consentito di risparmiare più di 11 tonnellate di Co2 con un servizio indirizzato sia ai supermercati, ma anche alle piccole attività locali, come ad esempio i fioristi, le farmacie e parafarmacie.

“A Roma stiamo crescendo velocemente, con 51 partner e 18 percorsi frequenti disponibili per ogni consegna, continuiamo ad espanderci nella capitale e contiamo di raddoppiare questi dati per la fine dell’anno. La crescita del servizio dimostra in maniera chiara lo sviluppo positivo del progetto, anche dal punto di vista della riduzione dell’impatto ambientale” ha spiegato Fabio Paracolli, country manager di Shopopop Italia.

Shopopop nel mondo

Dalla sua fondazione Shopopop ha raggiunto 8 milioni di consegne totali a livello europeo. Vanta 4200 commercianti partner in 6 paesi: oltre che in Italia, la piattaforma è attiva in Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo e Spagna.

Il risparmio di CO2

Per ogni consegna effettuata durante un percorso frequente, i driver collaborativi fanno una deviazione media di 2,27 km, che ha un impatto 3,5 volte più basso rispetto all’esperienza standard del cliente finale che va a fare la spesa al supermercato.