Alla convention The One, tenutasi dal 5 al 10 settembre nel resort Robinson Club Apulia di Marina di Ugento, momento d’incontro annuale organizzato da Siem SpA, socio di Gruppo Euronics, con tutti i suoi affiliati e alcuni brand di riferimento del mercato, hanno partecipato circa 350 delegati, rappresentanti di 80 ragioni sociali affiliate con le insegne Euronics, Euronics City ed Euronics Point, provenienti da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, e Puglia, di 16 fornitori e personale della sede di Siem.

Il titolo della Convention 2023 (The One) è stato scelto per sintetizzare il forte legame tra Siem e gli affiliati, gestiti dalla società come parte integrante di un'unica grande realtà. L’obiettivo di queste giornate è rafforzare questa relazione offrendo un’occasione di confronto sulle strategie di mercato e gli sviluppi futuri: un appuntamento arricchito anche dalla presenza di industrie e brand leader di mercato, che hanno esposto prodotti ad alto contenuto tecnologico, a cominciare dalle ultime novità, con sessioni di formazione dedicate. La convention ha fornito anche l'occasione di presentare un ventaglio di promozioni per offrire nuove risorse competitive al canale indiretto.

Il canale eldom si confronta direttamente con un mercato che sta attraversando un periodo difficile innescato dalla guerra in Ucraina che ha generato una crisi mondiale profonda. Rincari dell’energia, aumento dei costi di trasporto, inflazione e incremento dei tassi bancari hanno generato aggravi sulla catena industriale, che si sono tradotti in una riduzione degli acquisti anche nell’elettronica di consumo, soprattutto nell’informatica e nell’audio-video.

“Nonostante un mercato in contrazione, Siem con i suoi 32 punti di vendita di proprietà e circa 80 ragioni sociali affiliate resta protagonista nel suo territorio consolidando il ruolo primario costruito in quasi 60 anni di attività -evidenzia Raffaele La Torre, amministratore delegato di Siem Spa-. Grazie alla riconosciuta affidabilità e professionalità della nostra realtà imprenditoriale e un fatturato consolidato di circa 250 milioni netto Iva, manteniamo invariate le nostre quote di mercato superiori al 42% nell’area di riferimento e soprattutto dimostriamo di detenere la struttura e i requisiti idonei per rispondere nel tempo alle esigenze dei consumatori e per supportare la crescita degli imprenditori affiliati”.

Una capacità, quest’ultima, resa possibile grazie a una rete vendita composta da 7 agenti e un capo area, e completata dal portale B2B, dalla logistica che può disporre di un magazzino di oltre 22.000 mq, dall’ampiezza del catalogo (circa 15.000 articoli), dal sito internet completamente rinnovato, e da un team dedicato nella sede di Foggia.

“Un approccio strutturato e mirato alla gestione del canale indiretto che colloca gli affiliati al centro dei nostri interessi, con un progetto di partnership vera e duratura che in queste giornate vogliamo confermare ai tanti imprenditori che da anni collaborano con noi”, conclude La Torre.

Nutrita la partecipazione dell’industria a The One: la presenza di brand leader come Samsung, Bosch, Hisense, Groupe Seb, Jvc, Sharp, SBS, Glemgas, Realme, Meliconi, G3 Ferrari, Nova line, Datamatic, Sumup e Compass conferma il forte riconoscimento di Siem vanta nel settore e nel mondo dei servizi.