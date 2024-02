Secondo l'Osservatorio Signorvino bollicine e rossi sono i vini trainanti nel 2023 nelle vendite a valore: Franciacorta, Amarone e Champagne sul podio

Signorvino ha chiuso il 2023 con un giro d’affari di 83 milioni di euro (di cui 1,5 milioni derivanti dalla vendita online), 36 negozi di cui due all’estero (Praga e Parigi, entrambi aperti a dicembre), più di 2 milioni di bottiglie vendute (+15% nel retail, +8% nel canale online). Le vendite registrano incrementi a doppia cifra su tutti i canali: +20% nell'online, +25% nelle enoteche, +44% nell'O2O (On-Line-To-OffLine: acquisto sul sito e ricevo il prodotto nel negozio o a casa). L'apprezzamento dei clienti si riscontra anche dal dato di iscrizione al programma di Loyalty (+65% rispetto al 2022).

Per il 2024, Signorvino prevede di aumentare il proprio giro di affari fino ad arrivare a un fatturato di 86 milioni.

Nel 2023 Signorvino ha aperto 8 nuovi locali, di cui due all’estero, servendo 2 milioni di persone. Lo scontrino medio tra i 14 e 19,9 euro, con un prezzo medio di 16,86 euro (13,39 euro è invece il prezzo medio online). Molto interessante è il trend di vendita che vede un boom di richieste relative a champagne e bollicine, mentre si posizionano tra i vini più cercati online l’Amarone (quinto vino più venduto) seguito dal Prosecco e dal Barolo.

La Grande Cantina Italiana

Signorvino rappresenta un punto di riferimento in città per tutti gli appassionati di enogastronomia e per tutti coloro che vogliono scoprire il mondo del vino con facilità, sperimentando il meglio della produzione italiana a prezzi accessibili. Da Signorvino, la Grande cantina italiana nata nel 2012 da un’idea di Sandro Veronesi, è possibile acquistare una bottiglia per qualsiasi occasione, pranzare o cenare, fare un aperitivo provando un menù con ampia scelta, partecipare a lezioni, degustazioni, Masteclass. In tutti i locali Signorvino è possibile scegliere tra oltre 2.000 etichette rappresentative dei territori italiani a maggior vocazione vinicola, grandi nomi e piccolissime aziende spesso introvabili, nei punti più iconici e centrali delle principali città italiane.

I vini più venduti da Signorvino

Il consuntivo delle vendite di Signorvino fotografa le abitudini di consumo dei clienti. La doppia vista, a valore e a volume, evidenzia come alcune etichette, anno dopo anno, continuino a recitare un ruolo da protagonista nelle preferenze d’acquisto. I dati a valore vedono bollicine e rossi come categorie trainanti, con Franciacorta (10%), Amarone (9%) e Champagne (8%) sul podio, mentre la tabella con le informazioni relative ai volumi vede Prosecco (14%), Valpolicella Ripasso (7%) e Franciacorta (6%) primeggiare.

Vendite per quantità:



Prosecco 14%

Valpolicella Ripasso 7%

Franciacorta 6%

Primitivo 5%

Lugana 5%

Amarone 4%

Valpolicella 3%

Prosecco Valdobbiadene 3%

Chianti Classico 3%

Nebbiolo 3%

Diversa la classifica per le vendite di vino a valore;