Slitti punta all’espansione internazionale

Nuove aperture a livello internazionale consolideranno la presenza di Slitti in vari Paesi del mondo. 50 i locali tra Italia, Europa e Medio Oriente entro il 2025

Crescere oltre i confini italiani è tra gli obiettivi del marchio di cioccolato Slitti che ha continuato a consolidarsi in Italia (l'ultima apertura è stata realizzata a Firenze) ma guarda con forte interesse anche ai mercati esteri. Per realizzare questo progetto di sviluppo, il brand potrebbe prevedere anche opportunità di affiliazione entrando così in territori non ancora esplorati. In questo contesto rientra l'investimento a Dubai, dove il marchio opera con 50 locali e dove ha aperto lo scorso anno il proprio ufficio rappresentativo. Nel medio termine, l’azienda programma l’apertura di 50 negozi tra Italia, Europa e Medio Oriente, sia diretti che affiliati.

I piani di espansione dovrebbero essere portati a termine entro il 2025 consolidando in modo importante la presenza dell'insegna su molti Paesi.

La storia di Slitti

Il cioccolato Slitti proviene dai migliori cacao da Ecuador, Perù, Venezuela, Jamaica, Santo Domingo, Madagascar, lavorati artigianalmente da Andrea Slitti nella fabbrica di Monsummano Terme, nella Chocolate Valley Toscana. Negli ultimi trent'anni vanta oltre 180 premi vinti e una collezione di prodotti distribuiti in 25 paesi del mondo che collocano Andrea Slitti tra i più importanti cioccolatieri artigiani.

La Fabbrica di Cioccolato si trova a Monsummano Terme, accanto alla storica caffetteria di Via Francesca Vergine dei Pini. Qui sono disponibili degustazioni e un percorso guidato nel mondo del cioccolato, dalla tostatura al concaggio.