Sofidel nel rating Esg di Morningstar Sustainalytics

Il rating Morningstar Sustainalytics analizza la gestione dei rischi Esg per le aziende, Enviromental, Social e Governance. L'istituto di ricerca indipendente ha messo ai primi posti, tra le aziende più attente, Sofidel, l'azienda produttrice di carta per uso igienico e domestico e nota per il marchio Regina.

La valutazione Esg di Sofidel per Morningstar

Sofidel è in testa nella classifica di Morningstar Sustainalytics nella propria industry di riferimento, Household Products. La categoria elenca 105 imprese, dalla produzione di carta per la casa ai prodotti per l'igiene della casa e della persona. La valutazione riguarda la gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (Esg).

Fuori dalla categoria merceologica specifica, nel rating che coinvolge insieme tutte le 15mila aziende valutate da Morningstar Sustainalytics, Sofidel si posiziona ancora nella parte più alta della classifica, tra il 10% più meritevoli. Così il gruppo rientra nella categoria Industry Top Rated.

L'analisi ha riguardato in particolare 10 "indicatori di materialità", ovvero fattori di rischio che occorre considerare e gestire per essere in linea con gli obiettivi aziendali, e ha valutato, per Sofidel, che 9 risultano avere un peso trascurabile (negligible).

Ecco il commento del Group sustainability director di Sofidel, Riccardo Balducci: “Il rating di Morningstar Sustainalytics conferma il rigore del nostro impegno nelle politiche di gestione del rischio ESG. Questo tipo di analisi e valutazione è sempre più rilevante perché rappresenta un punto di riferimento per osservatori esterni e stakeholder, le cui scelte tengono crescente conto della capacità delle aziende di elaborare, mettere in atto, attestare e condividere puntualmente le loro strategie di sostenibilità; e perché consente alle imprese di identificare aree di ulteriore, possibile miglioramento”.

