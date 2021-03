Ekom (Gruppo Sogegross) si rafforza in Toscana

Quarto punto di vendita discount di proprietà diretta in Toscana per Ekom, insegna del Gruppo Sogegross realizzato a Castelfiorentino, in via Copernico, 4, in località Malacoda, sviluppato su una superficie di 1.000 mq. Per questa apertura sono stati assunti venti collaboratori.

“A distanza di un anno esatto dall’apertura di Prato, abbiamo rafforzato il nostro posizionamento in una regione difficile per la presenza di numerosi competitor, ma in cui continuiamo a credere -commenta Giuseppe Marotta, direttore generale di Ekom-. Nonostante il momento complicato, con aziende in grande difficoltà, il nostro gruppo continua a investire, aprendo in nuove aree e creando opportunità di occupazione sul territorio. Per questo store abbiamo puntato molto sui prodotti del territorio grazie anche alla rinnovata collaborazione con i gestori locali, sia a livello di macelleria, gastronomia, panetteria e ortofrutta". Sul format Marotta aggiunge: "Si caratterizza per uno stile moderno. Abbiamo fatto importanti investimenti sugli allestimenti e le attrezzature, privilegiando soluzioni a risparmio energetico e materiali, come l’alluminio e grigliati metallici, per veicolare una proposta assolutamente contemporanea".

In questa struttura è disponibile il servizio di riciclo della plastica pet in collaborazione con il Coripet (Consorzio volontario per riciclo del pet). Ogni bottiglia vale 1 punto, con 200 punti il cliente ha diritto a un buono spesa da 3 euro. Il discount è aperto da lunedì a sabato con orario continuato dalle 8 alle 20.30 e domenica dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30.