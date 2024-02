Soluzioni per un maggior pulito con cani e gatti in casa

Pet Pro di Vileda è una linea di prodotti pensati per pulire facilmente gli ambienti domestici in presenza di amici a quattro zampe

Vileda presenta la linea Pet Pro, una gamma di prodotti creata per le esigenze di chi vive con animali domestici e desidera mantenere puliti e ordinati gli ambienti domestici. La linea comprende la scopa Always Clean, che pulisce pavimenti e tappeti da peli e sporco, in modo rapido e senza sforzo; la spazzola elettrostatica Electrostatic Brush, per rimuovere efficacemente i peli di animali da tutti i tipi di tessuto; i panni in microfibra Microfibre Towel, disponibili nelle versioni M ed XL, con morbida struttura a nido d’ape per pulire ed asciugare delicatamente l’amico a quattro zampe e la spazzola adesiva Lint Roller (sistema e ricambio), per rimuovere delicatamente i peli da vestiti e tessuti.

Vileda Pet Pro Always Clean per pulire i pavimenti

Pensata per la pulizia quotidiana dei pavimenti, Vileda Pet Pro Always Clean è una scopa dotata di setole in gomma. Grazie all’azione elettrostatica è in grado di attirare e raccogliere lo sporco e i peli degli animali da ogni tipo di superficie, compresi tappeti e moquette. Il design e la conformazione inclinata delle setole sono progettati per una pulizia agevole anche negli angoli e nei punti più difficili da raggiungere. La scopa è ideata per essere pulita in modo semplice: dopo l’uso, basta sciacquarla sotto acqua corrente.

Vileda Pet Pro Electrostatic Brush per eliminare peli dai tessuti

Vileda Pet Pro Electrostatic Brush è la spazzola elettrostatica realizzata per catturare e rimuovere delicatamente e velocemente i peli degli animali domestici da qualsiasi superficie in tessuto, compresi divani e sedili delle auto. Il design ergonomico dell'impugnatura favorisce un utilizzo confortevole, mentre la testina sagomata con setole laterali permette di raggiungere anche gli spazi più ristretti e difficilmente accessibili. Come la scopa, dopo l'uso, è sufficiente sciacquarla sotto l’acqua corrente per utilizzarla nuovamente, più e più volte.

Vileda Pet Pro Microfibre Towel per asciugare il pet

Vileda Pet Pro Microfibre Towel è il panno in microfibra creato per pulire in modo rapido l’animale domestico dopo il bagno, una passeggiata sotto la pioggia o una giornata all'aria aperta. La speciale struttura a nido d’ape presenta una buona resistenza e assorbe l’umidità per un’asciugatura più veloce, rimuovendo delicatamente lo sporco. Disponibile in due misure, M e XL (rispettivamente 45x70 cm e 65x100 cm), si adatta ad animali di qualunque taglia. La microfibra si asciuga in circa quattro ore, quindi, è subito pronta per essere utilizzata nuovamente. Vileda Pet Pro Microfibre Towel è certificato secondo gli standard OEKO-TEX 100, garantendo resistenza e durata nel tempo. Può inoltre essere lavato in lavatrice fino a 60ºC per oltre 400 cicli di lavaggio.

Vileda Pet Pro Lint Roller per abiti, mobili, tappeti e moquette

La spazzola adesiva Vileda Pet Pro Lint Roller è la soluzione ottimale per eliminare in modo veloce i peli degli animali domestici da abiti, mobili, tappeti e moquette. Realizzata con materiali di alta qualità, questa spazzola adesiva è delicata sui tessuti e performante contro i pelucchi, grazie alla sua perfetta aderenza. Il manico ergonomico offre una comoda e pratica impugnatura che si adatta perfettamente alla mano; è dotata di 58 fogli adesivi, monouso e facili da rimuovere, che la rendono sempre pulita e pronta all’uso in qualsiasi momento. Può essere conservata ovunque, anche in posizione verticale. Una volta esauriti i fogli del rullo levapelucchi, sono disponibili i ricambi.

Una gamma per semplificare la gestione della casa

Lo scopo della gamma di Vileda, Pet Pro, è di unire l’esperienza nella pulizia domestica con l'amore per gli animali, mettendo sul mercato prodotti che hanno lo scopo di rendere la gestione quotidiana della casa un’attività più rapida e meno faticosa.