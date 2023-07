Sophia Loren Restaurant: il progetto di sviluppo in Italia e all’estero

Il programma di sviluppo di Sophia Loren Restaurant prevede nuove aperture sia in Italia sia all'estero con un format che esalta la buona cucina italiana

L'attrice partenopea ama la buona cucina e non ha mai rinunciato a un buon piatto di pasta. Sophia Loren è quindi l'emblema della tradizione gastronomica italiana, valorizzata da un concept di ristorazione che celebra al tempo stesso la diva e il buon cibo italiano. Il format Sophia Loren Restaurant, nato a Firenze nel 2021, attivo anche a Milano, Bari e Roma, progetta di consolidarsi sul territorio italiano e di conquistare nuove aree al di fuori del Paese. L'insegna, che fa capo al Gruppo Cimmino, operativo nel retail con le insegne Carpisa e Yamamay, si svilupperà con aperture dirette e in franchising e amplierà il suo raggio di azione. Nuovi target di riferimento e nuove location articoleranno ulteriormente la presenza del brand. Ne è stato un esempio emblematico l'apertura all'aeroporto di Fiumicino che ha di fatto introdotto il marchio nel settore travel collocandolo in una fetta di mercato strategica e con importanti prospettive di crescita. In quel caso si trattava di un locale sviluppato su un'area di 265 mq con 140 coperti. Il ristorante romano si divide in 3 ambienti principali: un grande banco cocktail and oyster bar che dà il benvenuto ai fruitori, e due zone caratterizzate da diverse atmosfere per degustare la cucina mediterranea. L'offerta è tipicamente italiana. In linea generale, fino ad oggi, l'ubicazione dei locali è sempre stata distintiva: il locale di Bari, esteso su un'area di 600 mq, si trova all'interno del Green Park, un nuovo centro sportivo; a Firenze è nella prestigiosa via dei Brunelleschi in uno spazio di 1.500 mq con 270 coperti, a Milano a pochi passi da piazza Duomo con un dehor esterno e una superficie di 400 mq.

Lo sviluppo estero guarda con interesse a Paesi come gli Stati Uniti d'America e ad aree come Hong Kong mentre in Italia l'insegna potrebbe entrare in città come Venezia, meta turistica tra le più importanti della penisola.

Sophia Loren Restaurant continuerà a svilupparsi secondo i canoni che lo hanno caratterizzato fino ad oggi, ma con contaminazioni a livello locale, e uno staff numeroso di circa 50 addetti tra sala e cucina per ogni ristorante.