Spesa entro il confine del Comune: sì o no? Il rischio di squilibrio c’è

Proprio mentre il sindaco di Milano Beppe Sala presenta in un video la mappa dei piccoli esercizi che consegnano a domicilio, anche per rispondere alle lunghissime code in alcuni supermercati, il presidente di Adm e Ad di Gruppo VéGé Giorgio Santambrogio ipotizza, tra le soluzioni, un'allargamento dei "confini della spesa" dal singolo Comune a quelli limitrofi.

In un post su LinkedIn che rimanda alla sua intervista su Cncn News, Santambrogio sottolinea infatti: "L’ordinanza che blinda i cittadini nei comuni è rimarchevole come concetto (nessuno vuole incoraggiare le migrazioni dei clienti), ma errata nell’applicazione, troppo manichea. Le imprese che hanno click & collect perdono centinaia di migliaia di euro per la paura dei clienti di superare il confine comunale nel ritirare il loro ordine.

Ci troveremo inoltre con supermercati/ipermercati vuoti di clienti, zero code e pieni di merce, e 500 metri in fianco, magari, piccoli negozi con code bibliche, assembramenti di persone e scaffali vuoti".

Desidero sensibilizzare il governo a correggere l’errore di una ordinanza manichea che, in ultima istanza, è a danno dei cittadini, blindati nei comuni, e peroro la possibilità di un’apertura d’emergenza degli oltre 300 Cash&Carry ai clienti consumer.https://t.co/ggEupNNRFR pic.twitter.com/IEFEOrDq8j — Giorgio Santambrogio (@gsantambrogio1) March 26, 2020

Dopo la questione delle chiusure domenicali e cambi di orario, nonché dell'apertura "straordinaria" dei cash & carry, continua con un altro tema il macro-dibattito di fondo: meglio interpretazioni più restrittive per la libertà, ma con il rischio di squilibri ed effetto "boomerang", o il contrario?