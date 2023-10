Spesotti: la nuova linea conveniente a marchio Coop

Oltre 300 referenze compogono la linea mdd Spesotti di Coop a prezzi convenienti per sostenere le necessità delle famiglie

Nell'assortimento dei punti di vendita Coop entrano circa 300 prodotti a marchio Spesotti in 75 categorie merceologiche, pensate per sostenere il potere di acquisto dei consumatori che spaziano dal latte alle bevande di soia, dallo yogurt alla pasta ma anche birra, patatine e pistacchi oltre che i formati di legumi secchi o cotti e i prodotti in scatola come tonno, sgombro, salmone o alici. Completano l'offerta i surgelati e i prodotti per la cura della casa e della persona.

“Ci siamo avvalsi del grande lavoro che stiamo facendo negli ultimi anni per il rilancio del Prodotto a Marchio e abbiamo calibrato i diversi elementi del prodotto, dalle caratteristiche del packaging, alla composizione formulistica, dall’origine delle materie prime fino all’impiego di formati più grandi, in modo da poter garantire comunque la qualità Coop, ma a prezzi che potessero incontrare i bisogni dei soci e clienti, anche nelle settimane in cui è più faticoso arrivare a fine mese -osserva Domenico Brisigotti, direttore generale Coop Italia-. Tutto è dichiarato come da policy Coop sulle etichette. Ma il punto di partenza sono

sempre stati i valori che sono dentro il prodotto Coop e che ne decretano la peculiarità e il successo”.

La linea anti inflazione

Questa linea si affianca alla campagna governativa Trimestre Anti Inflazione a cui

Coop ha aderito con i 1.200 prodotti a marchio coinvolti (200 con prezzo ribassato del 10% e 1.000 con prezzo bloccato), ma proseguirà anche oltre per fornire referenze a prezzi convenienti in un momento sociale in cui l’inflazione alimentare ha toccato a settembre 2023 su gennaio 2021 il +22% e quella generale il +16%.

"Al tempo stesso -sottolinea Coop- però se in questa nuova linea la convenienza è il requisito primario, è altrettanto vero che i prodotti rientrano nel sistema di garanzia certificata di Coop mantenendo alcuni requisiti valoriali di base come la non presenza di

coloranti e olio di palma o l’utilizzo di uova da galline allevate a terra".