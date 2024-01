Starbucks vuole estendere l'iniziativa in 55.000 locali per il 2030 anche in seguito a un 4° trimestre superiore alle attese

Starbucks vuole incentivare i suoi clienti a consumare le varie bevande a base di caffè in apposite tazze riutilizzabili. L'iniziativa parte dai locali (diretti e affiliati) in Usa e Canada. Il consumatore riceve uno sconto di 10 centesimi per ogni bevanda ordinata, sia nel punto di vendita sia in modalità asporto in auto (drive-thru), e un accredito di 25 stelle-bonus nel programma fedeltà.

In ogni caffetteria americana, i clienti comunicheranno al barista, al momento dell'ordine, che si porteranno una tazza personale; quelli che si vogliono sedere all'interno del locale possono anche richiedere una tazza riutilizzabile di ceramica o vetro. In modalità drive-thru, i clienti ordinano come al solito la loro bevanda e fanno sapere al barista che porteranno la propria tazza. Alla finestra del ritiro i baristi raccoglieranno la tazza senza il coperchio utilizzando un vassoio contactless onde assicurare igiene e sicurezza. La bevanda sarà restituita nello stesso modo.

Più o meno lo stesso accade per gli ordini via app. I clienti selezionano il bottone customization e poi Personal Cup e proseguono nella procedura degli ordini. Quando arrivano al negozio i clienti incontrano il barista nell'area ritiro e porgono la loro tazza pulita e priva di coperchio. Il barista restituirà la bevanda in un vassoio contactless.

L'iniziativa di economia circolare si adatta a tutte le misure (Short, Tall, Grande e Venti) alle tipologie (calda, ghiacciata, mista). Il test è partito in 200 drive-thru in Colorado nella scorsa primavera.