Starbucks apre nel Torino Outlet Village il suo terzo locale in Piemonte tramite Percassi, licenziatario unico del marchio di Seattle in Italia

Terzo punto di vendita piemontese per Starbucks, che con questo store aperto oggi a Torino Outlet Village da Percassi, partner licenziatario unico per l’Italia, arriverà a quota 15 in Italia. Il nuovo locale impiega 20 dipendenti, sviluppa una superficie interna di 200 mq con 36 posti a sedere e un dehors di 25 mq con 34 comode sedute.

Starbucks ha inaugurato la sua presenza a Torino nel 2019, in zona Vanchiglia, un borgo storico di Torino, tra il centro e la confluenza del Po e della Dora Riparia, a nord est del capoluogo subalpino, area vivace, con popolazione studentesca.

Torino Outlet Village è a Settimo Torinese, molto vicino all'uscita autostradale, e facilmente accessibile. Solo dopo circa un anno dal suo ingresso in Italia, con l'apertura della grande Reserve Roastery in piazza Cordusio a Milano, Starbucks ha cominciato a prendere in considerazione posizioni extra-urbane in grandi destinazioni dello shopping come centri commerciali e outlet center.

Starbucks cambia la proposta alimentare ogni trimestre con nuove ricette per garantire diverse esperienze di consumo. Ogni mattina fornisce prodotti tipici della colazione italiana per soddisfare ogni esigenza, dal dolce al salato. A pranzo l’offerta è adatta a chi vuole fare uno spuntino leggero, a base di panini freschi e insalate. Starbucks si impegna a fornire caffè al 100% di provenienza etica in collaborazione con Conservation International. Alla base dell'approccio etico all'acquisto del caffè le pratiche Cafe (Coffee and Farmer Equity).