Starbucks fa 42, ed è ora anche nel centro commerciale Le Befane, uno dei più grandi della Romagna: la Sirena vi approda nel format chiosco, l'8° in Italia

Starbucks è ora anche a Le Befane Shopping Centre di Rimini, uno dei più grandi centri commerciali dell’Emilia-Romagna. È il 42° store della Sirena, aperto, come tutti i precedenti, in partnership con Percassi, licenziatario esclusivo del marchio in Italia.

Con una superficie complessiva di 52.000 mq e più di 130 negozi, Le Befane Shopping Centre, inaugurato nel novembre 2005, ospita al suo interno negozi, servizi e spazi di intrattenimento dedicati ad adulti e bambini: dall’abbigliamento allo sport, dalla tecnologia all’arredamento, un mix completato da Spazio Conad, dalla food court composta da 13 locali, fra cui Caffè Pascucci, Dispensa Emilia, Rom'antica, Fratelli La Bufala, Old Wild West, McDonald's, Signorvino, e dalle 12 sale cinematografiche del Multiplex Giometti.

Proposto nel format di chiosco, l’ottavo presente in Italia, il nuovo store è caratterizzato da un design funzionale e accogliente dalle tinte tenui sui toni del verde. I visitatori possono assaporare spuntini in piedi o seduti in uno degli oltre 15 posti a sedere.

Il menu comprende prodotti da forno, croissant e donuts. Immancabili le bevande Starbucks, dai grandi classici Frappuccino ed Espresso, alle bevande personalizzabili e stagionali, come le ultime novità al gusto Crème Brulée.

È interessante ricordare che i centri commerciali sono diventati una location molto più importante, a fini dello sviluppo, di quanto fossero 5-6 anni fa, quando il focus era assai più concentrato sui centri urbani (lo sviluppo è partito da Milano per poi irradiarsi in tutta Italia). Starbucks compirà il 7 settembre 2024 sei anni dal suo arrivo in Italia. Ha quindi aperto una media 7 locali all'anno, ma consideriamo che siamo solo alla prima metà dell'anno.