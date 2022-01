La partnership siglata da Edenred Italia e Carrefour offre la possibilità a tutti gli utilizzatori dei buoni pasto Ticket Restaurant di fare la spesa online su Carrefour.it. L’accordo prevede l’accettazione online dei buoni pasto Edenred per il servizio di consegna della spesa a casa in più di 40 province italiane, ma anche per ordinare online e ritirare nei punti vendita Carrefour convenzionati.

“Siamo molto felici dell’ingresso di Carrefour nella nostra rete –dichiara Paola Blundo, da poco nominata direttore corporate welfare di Edenred Italia– il partner arricchisce la spendibilità online a beneficio di migliaia di persone che scelgono ogni giorno di utilizzare le nostre soluzioni. L’obiettivo di Edenred è migliorare e semplificare la vita delle persone, in ufficio, nella propria abitazione e in modalità lavoro agile. La partnership, focalizzata sui servizi legati alla spesa online, consente di offrire un ulteriore contributo in termini di innovazione digitale, e di rispondere alle nuove esigenze dei consumi, semplificando la vita quotidiana delle persone".

Edenred crede fortemente che la digitalizzazione sia fondamentale soprattutto in questo momento storico "in cui si ricercano soluzioni e servizi da utilizzare ovunque e in qualsiasi momento, anche durante la modalità di lavoro in smartworking".

Come dicevamo poche righe sopra, Paola Blundo è da poco direttore corporate welfare di Edenred Italia, azienda nella quale lavora da 5 anni. Milanese, laureata in economia e commercio all’Università Cattolica di Milano, Paola Blundo ha lavorato in aziende leader nella gdo come Esselunga dove ha cominciato la sua carriera fino a ricoprire il ruolo di buyer per le categorie cosmetiche. Nel 2005 arriva nel Gruppo L’Oréal Italia (L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline) dove contribuisce a consolidare le relazioni commerciali con i principali retailer attraverso progetti di category management & business development per la divisione mass market. Nel 2011 entra in Beiersdorf (Nivea, Labello, Hansaplast, Eucerin) dove consolida le sue competenze all’interno del reparto vendite, ricoprendo ruoli diversi fino ad assumere la carica di Head of Modern Trade, occupandosi delle negoziazioni degli accordi quadro con le più importanti centrali di acquisto e coordinando i piani commerciali dei clienti per raggiungere gli obiettivi di fatturato, quota di mercato e profittabilità. Nel 2017 fa il suo ingresso in Edenred Italia, come direttore commerciale merchant, carica che l’ha portata ad occuparsi di una rete composta da oltre 150.000 partner commerciali cui si rivolgono ogni giorno oltre 2 milioni di utenti, con l’obiettivo di sviluppare nuovi servizi a valore aggiunto per gli esercenti e di favorire la digitalizzazione delle soluzioni proposte.