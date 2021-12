Sviluppo rete Area 3-Novembre 2021

Conad

Via di Sotto

Pescara

1.200 mq

Conad Adriatico

DATA DI APERTURA

23 novembre 2021

FORMAT E LOCATION

Situato in un quartiere residenziale. In area freschi i reparti di gastronomia calda e fredda con friggitoria, pane e pasticceria, pescheria, salumi e formaggi, macelleria e ortofrutta. Presente la cantina.

OFFERTA

In assortimento ampio spazio alle produzioni locali con oltre 200 item.

SERVIZI

Nel parcheggio circa 100 posti auto. Accetta i buoni pasto e dispone di una convenzione per la spesa a domicilio. Orario: lun-sab 8-20,30; domenica 9-13.

ADDETTI E CASSE

Conta sei casse tradizionali e due self service. Impiega 33 addetti.

Oasi

Via dell'Aeroporto

Teramo

2.500 mq

Gruppo Gabrielli

DATA DI APERTURA

25 novembre 2021

FORMAT E LOCATION

Si sviluppa su pianta rettangolare e dispone di soluzioni green.

OFFERTA

In assortimento disponibili 16.000 referenze di cui 11.100 food e 4.900 non food.

SERVIZI

Promozione e scontistica dedicata a famiglie numerose e soggetti deboli. Lo store partecipa al progetto Siticibo del Banco Alimentare: le eccedenze invendute vengono donate alle associazioni caritative. Orario: lun-dom 8-20,30.

ADDETTI E CASSE

Impiega 53 collaboratori di cui 40 provenienti da Teramo e provincia.

Penny Market

Via Platani 175

Roma

800 mq

Penny Martket (Rewe)

DATA DI APERTURA

11 novembre 2021

FORMAT E LOCATION

Lo store è situato nel quartiere Centocelle e rispecchia il tradizionale format dell'insegna con una proposta di freschi che comprende il banco di pesce fresco, un corner dedicato alla pasticceria e alla panetteria take away.

OFFERTA

Conta un assortimento di circa 2.000 referenze tra dry e freschi.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8.30-20-30.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

Spazio Conad

Via Leonardo Petruzzi 140

Pescara

7.500 mq

Conad Adriatico

DATA DI APERTURA

23 novembre 2021

FORMAT E LOCATION

Situato al centro commerciale Pescara Nord. Focus su freschi e freschissimi con ortofrutta a libero servizio, macelleria assistita e a libero servizio con una teca di frollatura, pescheria servita e take away, gastronomia e rosticceria, panetteria e pasticceria con produzione interna, formaggeria. Presente l’area Con Cura, Parafarmacia e Ottico, bar e area ristorativa.

OFFERTA

Ampio spazio ai localismi con oltre 1.660 referenze abruzzesi e km 0.

SERVIZI

Accetta buoni pasto cartacei e digitali. Attivo il servizio Ordina&Ricevi. Nel parcheggio del centro oltre 2.000 posti. Orario: lun-dom 9-21.

ADDETTI E CASSE

Dispone di 18 casse e sei postazioni self-service. Impiega 213 addetti.