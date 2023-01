Sviluppo rete in Area 1 dal 13 al 20 gennaio 2023

Cinquantesimo store italiano per Aldi che porta a Rho (Mi) la sua consueta formula. Lidl, invece, si fortifica a Milano con il 20esimo punto di vendita in città

ALDI

Corso Europa 122

Rho (Mi)

800 mq

Aldi Sud

Data di apertura

12 gennaio 2023

Format e location

L’insegna apre il 50esimo store italiano in un’area periferica della cittadina.

Offerta

Come da consuetudine, l’offerta propone per lo più prodotti made in Italy.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 9-20. Il parcheggio dispone di 93 posti auto gratuiti.

Addetti e casse

Sono state inseriti 11 nuovi collaboratori.

LIDL

Viale Lancetti 17

Milano

1.400 mq

Lidl

Data di apertura

12 gennaio 2023

Format e location

Ventesimo store nel capoluogo lombardo per l’insegna che replica il suo tradizionale format. Il locale è dotato di un impianto fotovoltaico da 35 kW.

Offerta

Il reparto frutta e verdura è il biglietto da visita con prodotti freschi e biologici, seguito dall’angolo panetteria e da un corner dedicato alla gastronomia e ai piatti pronti. Completano l’assortimento di oltre 3.500 referenze sia food che non food, l’isola dedicata al pesce con proposte sfuse surgelate, i prodotti per la cura della casa e della persona e il pet food.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8-20. Il parcheggio dispone di 120 posti auto.

Addetti e casse

Dà lavoro a 19 persone.