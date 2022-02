Sviluppo rete in Area 1 dal 4 all’11 febbraio 2022

CRAI EXTRA

Via d’Azzeglio 62

Lumezzane (Bs)

1.200 mq

Codè Crai Ovest

DATA DI APERTURA

27 gennaio 2022

FORMAT E LOCATION

Parte dalla Lombardia l’operazione di cambio di insegna dei Leader Price in Crai. Il format Crai Extra, pensato per le superfici superiori agli 800 mq, propone un’esposizione completa con focus su ortofrutta, enoteca, macelleria, gastronomia e panetteria.

OFFERTA

Conta in assortimento 5.500 referenze alimentari e non alimentari.

SERVIZI

Orario: lun-ven 8-20; domenica 8.30-13.30.

ADDETTI E CASSE

In barriera sono attive quattro casse.

CRAI EXTRA

Via Traversi 18

Oggiaro (Mi)

970 mq

Codè Crai Ovest

DATA DI APERTURA

4 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Rispecchia fedelmente la formula dell’insegna.

OFFERTA

Dispone di 5.500 articoli food e non food.

SERVIZI

Orario: lun-ven 8-20; domenica 8.30-13.30.

ADDETTI E CASSE

È dotato di cinque casse.

DPIU’

via Provinciale Novedratese

Novedrate (Co)

Maxi Di srl (Selex)

DATA DI APERTURA

26 gennaio 2022

FORMAT E LOCATION

Ortofrutta ad ingresso di store, seguono macelleria self service e panetteria.

OFFERTA

Un assortimento orientato sulla convenienza con una proposta alimentare e non alimentare.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20; domenica 9-13.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

1 di 4

IN’S MERCATO

Via Fabio Da Persico 25/r

Genova

376 mq

In’s Mercato (Gruppo Pam)

DATA DI APERTURA

Gennaio 2022

FORMAT E LOCATION

Situato in area centrale. Propone il consueto format della catena.

OFFERTA

Propone un assortimento pensato per una spesa giornaliera con ampio spazio ai reparti freschi e freschissimi ed enfasi alle produzioni locali.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13 e 15.30-19.30.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.