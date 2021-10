IN’s Mercato chiude l’anno con una rete di 480 store

Continuerà con nove ulteriori aperture lo sviluppo della rete di IN’s Mercato che chiuderà il 2021 con una rete di oltre 480 punti di vendita. Dopo i discount aperti a Roverbella, La Spezia e Montesilvano, l’insegna ha aperto lo scorso mese lo store di Castelvetro di Modena, a cui si aggiunge la prossima apertura del 27 ottobre a Torino in Piazza Mattirolo.

Nei prossimi mesi sono in programma nuove aperture anche a Fossacesia (Ch), Vergiate (Va), Vigevano (Pv), Sommariva Del Bosco (Cn), Albissola (Sv), Chiavari (Ge), Calvisano (Bs), Novi di Modena (Mo) e Binago (Co).

I punti di vendita di prossima apertura saranno dotati dei reparti IN’S orto e IN’S forno, con un'ampia gamma di frutta e verdura fresca e di stagione e oltre 25 referenze di prodotti da forno come pane, focacce, pizze, prodotti dolci per la prima colazione e crossainterie.

Gli store saranno inoltre dotati di banchi frigo di ultima generazione che garantiscono un importante risparmio energetico.

Una volta chiuso il 2021, la catena guarda già al futuro con un piano di espansione che prevede, nel corso del 2022, decine di nuove aperture in tutto il nord e centro Italia.