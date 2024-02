Sviluppo rete in Area 2 dal 16 al 23 febbraio 2024

Cambio insegna per l'ex supermercato Pam di Pordenone, trasformato in Pam City, un format di medie dimensioni pensato per i centri urbani e con un forte focus sulla convenienza

PAM CITY

Corso Garibaldi 30

Pordenone

600 mq

Pam

Data di apertura

15 febbraio 2024

Format e location

Cambio insegna per l'ex supermercato Pam, trasformato in Pam City, un format di medie dimensioni pensato per i centri urbani e con un forte focus sulla convenienza. Lo store è dotato di forno e laboratorio di gastronomia con polli allo spiedo.

Offerta

In assortimento disponibili piatti pronti e formaggi tagliati e, nel reparto pane anche pizze, focacce e pani.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 9-21. Possibilità di usare i buoni pasto.

Addetti e casse

Sono attive cinque casse automatiche e una servita.