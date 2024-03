Sviluppo rete in Area 4 dal 15 al 22 marzo 2024

Gruppo Arena (VéGé) rinnova lo storico supermercato Decò di Enna. Anche Megamark (Selex) rifà il look al Famila Superstore di Gallipoli (Le) dove inserisce il Bistrò

DECO’

Viale Regione Siciliana

Enna

Arena (VéGé)

Data di apertura

14 marzo 2024

Format e location

Lo storico supermercato del gruppo, situato a Enna Alta, è stato ammodernato secondo i canoni del più moderno format dell'insegna, con focus sui reparti freschi serviti, sui prodotti locali e sulle preparazioni interne, con una particolare attenzione rivolta al territorio.

Offerta

In linea con la consueta formula.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-14 e 16.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

FAMILA SUPERSTORE

Strada Statale 101

Gallipoli (Le)

1.500 mq

Gruppo Megamark (Selex)

Data di apertura

14 marzo 2024

Format e location

Il restyling ha permesso di inserire il Bistrò Famila e di rinnovare le aree del fresco: ortofrutta, gastronomia, panetteria, macelleria dotata anche di un banco a libero servizio dove gli articoli sono suddivisi in gourmet, delicious e tagli d'autore, e pescheria.

Offerta

In ortofrutta sono disponibili confezioni salva igiene pronte da gustare e cucinare, in gastronomia piatti pronti e specialità ittiche da asporto, in panetteria produzione in loco di pane e focacce assortite. Ampio spazio a capsule, cialde, tisane e infusi, oltre che ai prodotti per vegetariani, vegani e a quelli proteici.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 8.30-13.30.

Addetti e casse

In organico 50 persone di cui 13 neo assunte.