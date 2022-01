Sviluppo rete in Area 4 dal 28 gennaio al 4 febbraio 2022

ALTASFERA

Via Chianchitta

Giardini Naxos (Me)

2.100 mq

Ergon (Despar)

DATA DI APERTURA

12 gennaio 2022

FORMAT E LOCATION

Situato in area periferica, sulla via ex Nazionale.

OFFERTA

Comprende un assortimento pensato per i professionisti del settore horeca, con tagli e servizi dedicati e confezioni in linea con il target di riferimento.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-19.30; domenica 8.30-13.30.

ADDETTI E CASSE

Attive cinque casse.

1 di 3

ARD DISCOUNT

Strada statale 114

Pistunina (Me)

700 mq

Ergon (Despar)

DATA DI APERTURA

Dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Si trova al chilometro 5,200. Rimane in linea con il format dell'insegna con spazi ad hoc per le offerte, comunicate da apposito visual.

OFFERTA

Qualità e convenienza sono i driver dell'offerta della catena.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13.

ADDETTI E CASSE

In barriera sono attive tre casse.

ARD DISCOUNT

Via Carlo Botta

Messina

836 mq

Ergon (Despar)

DATA DI APERTURA

Dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Si trova in un'area centrale della città, non lontano dall'Università e dal Tribunale.

OFFERTA

Propone un assortimento in grado di soddisfare le esigenze alimentari e non alimentari per una spesa quotidiana.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13.

ADDETTI E CASSE

Disponibili due casse.

DECO' MARKET

via Mozart 11

Gravina di Puglia (Ba)

300 mq

Multicedi (VéGé)

DATA DI APERTURA

28 gennaio 2022

FORMAT E LOCATION

L'area freschi apre sull'ortofrutta e prosegue con gastronomia e piatti pronti, macelleria con banco assistito o self, panetteria, salumi e formaggi self service.

OFFERTA

Si focalizza sull'offerta di fresco quotidiano con reparti assistiti, nei quali Decò sviluppa la sua vocazione per la valorizzazione delle bontà locali e tradizionali.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-13.30 e 16-20.30; domenica 8-13. Tutti i giovedì è previsto lo sconto del 10% sul totale spesa per gli over 65.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.