Sviluppo rete Non food dal 25 febbraio al 4 marzo 2022

DYSON

Aeroporto di Malpensa

18 mq

Dyson

DATA DI APERTURA

Dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Lo spazio di vendita è allestito come un salone di bellezza per fornire un'esperienza di acquisto immersiva.

OFFERTA

Disponibili instore i prodotti personal care del marchio.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8-20. Gli orari verranno modificati una volta rallentate le restrizioni del Covid. In quel caso gli orari saranno: lun-dom 6.30-22.

ADDETTI E CASSE

Impiega sei addetti e dispone di una cassa.

RISPARMIO CASA

Via Parri 3

Licata (Ag)

1.500 mq

Risparmio Casa

DATA DI APERTURA

24 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Si trova in area periferica, a ridosso della strada statale 123.

OFFERTA

Comprende una proposta di oltre 26.000 referenze tra cui articoli per animali e per l'auto.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8.30-20.

ADDETTI E CASSE

Inserite 12 nuove risorse.

TEDI

Via Torre di Mezzavia

Roma

Tedi Italia

DATA DI APERTURA

17 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Ubicato all'interno del centro commerciale Anagnina, al piano terra in galleria A.

OFFERTA

Oltre alle categorie tipiche dell'insegna, dedicate alla casa, sviluppa una proposta molto orientata alla stagionalità.

SERVIZI

Orario: lun-dom 10-20.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

TIGOTA'

Viale Lunigiana 24

Aulla (Ms)

Gottardo spa

DATA DI APERTURA

Febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Il negozio si trova non lontano dal fiume Magra, a circa 2 km dal casello autostradale di Aulla.

OFFERTA

Conta un assortimento di prodotti per la cura della persona e della casa.

SERVIZI

Orario: lun-sab 9-13 e 16-19.30.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.