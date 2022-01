Sviluppo rete Non food dal 28 gennaio al 4 febbraio 2022

BE YOUR BEAUTY

Piazza Matteotti 51

Caserta

120 mq

Gruppo Marzano (Ethos Profumerie)

DATA DI APERTURA

Gennaio 2022

FORMAT E LOCATION

Il negozio è dotato di un hair bar strettamente collegato con la zona profumeria ma separato da una porta a vetri.

OFFERTA

Propone circa 8.900 referenze in assortimento.

SERVIZI

Orario: lun-sab 9-20. Dispone del servizio di hair bar e di make up.

ADDETTI E CASSE

Il team di lavoro comprende quattro addetti alla profumeria e due per l'hair bar.

MABEL

Via Vittor Pisani 19

Milano

90 mq

Ethos Profumerie

DATA DI APERTURA

Gennaio 2022

FORMAT E LOCATION

Si estende su pianta quadrata con soluzioni espositive perimetrali e isole centrali dedicate ai grandi marchi.

OFFERTA

Propone in assortimento 62 marchi.

SERVIZI

Orario: lun-ven 9.30-17. Tra i servizi propone: cabina estetica, postazione trucco fissa, settimane dedicate al beauty e visagista.

ADDETTI E CASSE

Impiega quattro persone.

RISPARMIO CASA

Via per Treglio 53

Lanciano (Ch)

1.500 mq

Risparmio Casa

DATA DI APERTURA

27 gennaio 2022

FORMAT E LOCATION

Il punto di vendita riapre dopo i lavori di ristrutturazione che ne hanno permesso l'ampliamento e una rinnovata disposizione degli spazi interni.

OFFERTA

Conta su una proposta di oltre 25.000 item che comprende prodotti di marca e mdd per la pulizia della casa e della persona, articoli per animali, giocattoli, accessori auto ed elettrodomestici.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8.30-20.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.