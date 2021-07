Think Tank 2020: i vincitori

Si è svolta il 15 luglio 2021 la premiazione della 9° edizione di Think Tank, il progetto di Gdoweek e Mark Up in collaborazione con primarie università nazionali e internazionali con lo scopo di diffondere cultura e innovazione intorno al mondo del retail, grazie all’apporto creativo e originale di giovani laureandi ai quali viene chiesto, in piccoli gruppi, di progettare il retail che verrà.

“Il nostro obiettivo è mostrare l’innovazione nel retail attraverso gli occhi dei giovani, che possano fungere anche da stimolo ai lettori di Gdoweek -ha spiegato Cristina Lazzati, direttore di Gdoweek, Mark Up e Fresh Point- . Questi progetti, che sono stati presentati nel 2019, in epoca preCovid, mantengono anche oggi la loro attualità e soprattutto la loro capacità di individuare una nuova normalità oggi sempre più necessaria e richiesta”.

I partecipanti

Quattro le università coinvolte -Luigi Bocconi, Emylon di Lione, Università degli studi di Catania, SDA Centro Asia- i cui studenti si sono concentrati nella creazione di format di vendita suddivisi in cinque categorie, spiegate con maggiori dettagli nel sito dedicato a Think Tank

Il punto di vendita verde

Integrare online e offline

Lo store alimentare. Da 600 mq. Ipermercati e superstore

Differenti mondi si parlano in un unico spazio di vendita

Alla ricerca di una nuova shopping experience

Per ogni categoria, è stato individuato un vincitore e, tra questi, è stato votato un vincitore assoluto, quello che ha raccolta il punteggio più elevato di una giuria formata da giornalisti, ricercatori, esperti di settore, docenti e retailer, come testimonia il presidente della giuria Eleonora Graffione (presidente di Coralis).

“Sono molto contenta di partecipare a un evento come questo nel quale i giovani con i loro lavori e idee gettano lo sguardo su aspetti e prospettive che, spesso, chi vive ogni giorno questo settore non ha più la freschezza di osservare. Ritengo anche che queste iniziative siano essenziali per avvicinare Università e mondo del lavoro”

I progetti vincitori

CATEGORIA GREEN E CSR RETAIL

Ciclo&Riciclo, Biciclette e Accessori Sostenibili

Università Luigi Bocconi

Verdiana Gualtieri, Antonio Mastrandrea, Anita Fava, Nicolo Adenti, Marcos Trojan, Beatrice Sampietro, Lorenzo Lecci, Edoardo Franceschi

CATEGORIA DIGITAL RETAIL

Zoe, la Virtual Time Line del fast fashion

Università Luigi Bocconi

Alice d’Amuri, Ciro Petrone, Emma Fialdini, Francesco Nascimbeni, Francesco Pausilli, Marzia Fusco

CATEGORIA FOOD RERTAIL

HealtPro, uno store per la dieta integrata

SDA Bocconi Asia Center

Anil Donepudi, Apoorva Adyar, Ashna Goel, Bhisham Makhija, Gurpreet Singh, Payal Chavan, Pritam Ghosh, Vikas Dahiya

CATEGORIA CONCEPT RETAIL

LokLok Store, viaggiare divertendo



Emylon Business School

Yueqi Shi, Kseniia Dudkina, Yue Gui, Ramya Bhat, Anish Krisna, Qianting Deng

CATEGORIA FASHION, LUXURY & DESIGN

One Stop Beauty, un outfit center innovativo

Università Luigi Bocconi

Alessio Benedetti, Elisa Mainetti, Emanuela Politelli, Francesco Righi, Gaetano Giovannoli, Serena Sgrò

E il vincitore assoluto è

LokLok travel Store