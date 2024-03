Dispensa Emilia aumenta la sua presenza in Veneto

Dispensa Emilia ha due nuove aperture in Veneto, entrambi in provincia di Padova, in due centri commerciali. I ristoranti in Veneto salgono a quattro. In tutto siamo a 40 punti di vendita

Dispensa Emilia conferma il suo interesse per il Nord est con due nuovi ristoranti aperti a pochi chilometri dal centro di Padova: il primo nel centro commerciale Le Brentelle di Rubano, in via della Provvidenza 1; il secondo inaugura il 18 aprile nel centro commerciale Ipercity di Albignasego, in via Verga 1. La scelta di aprire in due centri commerciali di medie dimensioni è in linea con la strategia di sviluppo del marchio modenese, orientato a trovare posizioni di attrazione, fidelizzazione e atmosfera informale. Non poche delle più recenti aperture di Dispensa Emilia sono in grandi centri commerciali come nell'area romana Maximo e Porta di Roma, in provincia di Venezia Valecenter, Bicocca Village a Milano, ShopVille Gran Reno vicino a Bologna.

In Veneto, Dispensa Emilia ha già due locali nei centri commerciali Adigeo a Verona e Valecenter a Marcon. Con queste nuove due aperture salgono a 4 i ristoranti nella regione.

“Questa doppia apertura all’interno dei due principali centri commerciali della cintura padovana rientra nella strategia di espansione nel Triveneto, suggerita dalla solida crescita del nostro ristorante di Verona Adigeo e dalla recente inaugurazione al centro commerciale Valecenter di Marcon –commenta Alessandro Medi, amministratore delegato di Dispensa Emilia–. Abbiamo studiato con attenzione la zona di Padova, e siamo convinti che la presenza di un nostro ristorante possa rappresentare un’ottima opportunità per completare l’offerta food esistente con un format trasversale e innovativo come quello di Dispensa Emilia, che fondandosi sulle specialità emiliane viene abitualmente scelto sia per il pranzo che per la cena, sia per un break di chi lavora in zona, che per un’uscita tra amici o in famiglia per i molti residenti”.

I nuovi ristoranti Dispensa Emilia a Rubano e Albignasego sono spazi di ristorazione ampi, entrambi di 190 mq, il primo con 80 posti a sedere nella food court, quelli ad Albignasego con 100 posti a sedere nella galleria: entrambi creeranno 35 nuovi posti di lavoro, con apertura 7 giorni su 7 dalle 11 alle 21. Previsto servizio delivery.

L'offerta tipica di Dispensa Emilia è ormai ben nota ai nostri lettori. Tigelle, salumi e gnocco fritto, ma anche i principali primi piatti della tradizione emiliana: dalla pasta fresca, con strozzapreti, gramigna e le tagliatelle, fino alla pasta ripiena con turtlèn (tortellini), tortelloni di zucca, quelli di ricotta e spinaci e le lasagne. La tigella, che ha reso nota e contraddistinto Dispensa Emilia, è una ricetta esclusiva sviluppata, priva di lattosio e fatta di acqua, lievito madre, un mix di farine che creano dischi preparati nella Cucina della Dispensa a Modena, e destinati ai singoli ristoranti dove completano il loro percorso di maturazione, prima di essere cotti e farciti al momento con i migliori salumi e condimenti.