Tigros adotta il servizio Info Coda

L'insegna ha realizzato un servizio specifico per ridurre il più possibile i tempi di attesa dei propri clienti e per facilitarne l’esperienza d’acquisto durante la fase 2. Info Coda, dedicato ai clienti Tigros, permette, infatti, di conoscere in tempo reale il periodo di attesa per entrare a fare la spesa, grazie a dati aggiornati direttamente dal proprio supermercato di riferimento e consultabili online. Inserendo il proprio Comune o cap su questo sito è possibile verificare in tempo reale l’afflusso di persone e i tempi di attesa previsti dei punti di vendita nelle vicinanze.