ToastiAmo sceglie la web-App di Mobie Train per accompagnare i dipendenti in percorsi di apprendimento digitale in pillole (microlearning)

Anche ToastiAmo, piccola catena di toasterie presenti soprattutto nei centri commerciali (per esempio Centro Campania e Romaest), decide di formare grazie alle micro-pillole di MobieTrain i propri collaboratori. Tra gli obiettivi, quello di allineare tutte le risorse con la visione e la missione di ToastiAmo, affinché ogni collaboratore rappresenti al meglio l’azienda. Da oggi i 50 dipendenti dislocati nei negozi sul territorio potranno accedere a un’esperienza di apprendimento immersiva a supporto non solo dei processi di inserimento del personale (onboarding), ma anche per lo sviluppo di nuove competenze a beneficio della customer experience.

MobieTrain propone soluzioni di formazione personalizzate sulle richieste ed esigenze dell’azienda e quindi adattabili a qualsiasi contesto. L’azienda belga vanta clienti come Lievità, Macha Cafè, Bun Burgers, Pizzium, Deloitte, Timberland, Vans. È la prima web-App di microlearning con processi di gamification nata per formare il personale a contatto con il pubblico.