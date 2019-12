Todis : le ultime aperture

La catena si potenzia sul territorio italiano con nuove aperture dislocate in varie aree geografiche dello Stivale. L’ultimo punto di vendita Todis, l’insegna nata come discount di Pac 2000A Conad, gestita da Iges, si trova a Frosinone, ubicato in via dei Monti Lepini 51/57, accanto a uno store Bricofer. Questa struttura è stata realizzata nei locali che ospitavano un tempo un supermercato a insegna Coop. Il locale propone i classici reparti di ortofrutta, macelleria, pescheria, panetteria con una proposta di pane e pizze. Il negozio è aperto da lunedì a domenica dalle 8 alle 21.

Nelle ultime settimane Todis ha, inoltre, realizzato la struttura di Gela (Cl), situata in via Manzoni 104, aperta da lunedì a sabato dalle 8,30 alle 20,30 e la domenica dalle 8,30 alle 13, e di Acilia (Roma) in via Saponara 220 aperta da lunedì a domenica dalle 8 alle 20,30.

Todis, che opera nelle regioni Lazio, Umbria, Marche, Calabria, Puglia, Sicilia, Molise, Campania, Abruzzo e Toscana, propone ai suoi clienti anche il servizio Todis a Casa per web e smartphone che consente di ordinare e pagare la spesa da casa e scegliere se ritirarla instore o riceverla a domicilio.