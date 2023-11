TOG Bistrot, quando la ristorazione diventa solidale

Dalla partnership tra le onlus Associazione Maestro Martino e Fondazione TOG nasce un locale che fa dell’inclusione e della solidarietà il suo leitmotiv

Condivisione, inclusione sociale, accoglienza e solidarietà, in una sola parola TOG Bistrot, un progetto di ristorazione solidale che nasce a Milano, in via Livigno, all’interno del nuovo Centro TOG Carlo De Benedetti. Su un’area di oltre 2.000 mq, dove trovano spazio laboratori di ricerca e innovazione in ambito neurologico, un auditorium e una lounge dedicati a convegni, formazione, mostre ed eventi nonché spazi di coworking, si sviluppa anche il Bistrot all’interno della superfice dedicata all’ospitalità. Il ristorante nasce dalla partnership di due realtà non profit, Associazione Maestro Martino e Fondazione TOG, e si ispira al modello didattico di (scuola di cucina dell’Associazione Maestro Martino di cui lo chef Carlo Cracco è fondatore e presidente, che promuove percorsi di formazione gratuiti).

Nello specifico si tratta di una esperienza culinaria dove si incontrano cuochi, studenti, artisti e cittadini all’insegna dell’inclusività e della solidarietà. TOG Bistrot è, infatti, un ristorante didattico aperto al pubblico, che contribuisce al finanziamento delle attività della Fondazione TOG, onlus dedicata all’assistenza e riabilitazione gratuita dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse. Inoltre, sono allo studio all’interno del locale, dei percorsi didattici studiati appositamente per i ragazzi del TOG, per facilitare, attraverso la ristorazione, l’inserimento nel mondo del lavoro.

Credit foto @Ionita