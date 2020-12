Tognana porta in onda “la tua idea di casa”

Un percorso tra i più iconici monumenti nazionali e tra momenti conviviali ad oggi lontani con la presenza dei prodotti del brand a fare da fil rouge. Questo il concept che caratterizza il ritorno in tv di Tognana, azienda di porcellane da tavola, pentole, decorazioni e complementi d’arredo, alla vigilia dei suoi 75 annia.

Lo spot, firmato dall’agenzia Tend, prodotto con Rai Pubblicità e la casa di produzione Gothacom, è on air fino all'inizio di gennaio 2021 sulle principali reti televisive Rai (Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 4, RaiNews, RaiPremium, RaiMovie).

Attraverso immagini di momenti quotidiani o di grandi ricorrenze da festeggiare insieme ai propri affetti, Tognana mostra un excursus sulla propria offerta di prodotti che, dalla cottura, alla tavola, passando per la nuova linea tessile, consente di arredare l’ambiente domestico creando così “la propria idea di casa” con gusto e know-how made in Italy. Protagonista è in particolare la nuova collezione Italika.

A corredo delle attività programmate sul piccolo schermo, continuano le attività di product placement dei prodotti a marchio Tognana in vari programmi tv sulle principali emittenti televisive.