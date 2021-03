Tognana torna in onda in occasione del Festival di Sanremo

Dopo i passaggi andati in onda a novembre, dicembre e ad inizio gennaio sulle principali reti televisive Rai, Tognana investe nel terzo flight advertising dedicato alla linea Italika Premium. Per l’azienda si tratta del primo anno sul piccolo schermo, una strategia orientata a dare visibilità alla collezione interamente Made in Italy all'interno di un contesto che incarna proprio la tradizione del Belpaese.

“Il Festival di Sanremo è una vera e propria icona nazionale e, in quanto azienda Made in Italy, non potevamo che scegliere questo contesto per promuovere una novità che investe 3 segmenti del nostro business: la cottura, la tavola e la nuova linea tessile”, ha commentato Giusto Maurizio Morosi, Ad di Tognana.

Grazie alla collaborazione con Rai Pubblicità, lo spot da 15 secondi sarà trasmesso su Rai1 dal 2 al 6 marzo nelle fasce orarie di maggior ascolto. La campagna tv è un vero e proprio omaggio all’italianità, espresso attraverso un viaggio tra i più iconici monumenti nazionali e tra i tanto agognati momenti conviviali.

La collezione Italika Premium si compone di una selezione di pentole, caffettiera, set di piatti in porcellana bianca con decoro a rilievo e bordo ondulato, tovaglia e tovaglioli 100% in cotone stampato nel classico disegno cashmere del brand e in toni naturali.