Tontarelli: intelligenza plastica che allarga il business

Da oltre 40 anni Tontarelli mette a frutto tutta la versatilità della plastica, ricercando e realizzando -attraverso un processo produttivo all’insegna di qualità ed efficienza- prodotti per la casa in grado di combinare funzionalità, eccellenza, convenienza. Il payoff di brand (intelligenza plastica) esprime bene questa capacità di creare oggetti casalinghi problem-solving, dotati di un’estrema praticità d’uso e di un design piacevole e trendy: tutte creazioni particolarmente congeniali alla vita domestica che hanno saputo conquistare i consumatori non solo in Italia, ma anche sui mercati internazionali.

Questo perché le idee vincenti non hanno confini, rappresentano risposte universali valide anche in realtà diverse. Oggi la gamma aziendale spazia su oltre 400 articoli base, più le relative varianti, suddivisi in 3 segmenti: le referenze dedicate alla cucina, quelle relative all’area lavanderia e, infine, le soluzioni per la gestione razionale degli spazi interni ed esterni, dai contenitori per utilizzi brico a quelli per la raccolta differenziata e fino ai veri e propri complementi d’arredo.

Grazie al notevole know-how produttivo ed al progressivo potenziamento della propria rete commerciale, Tontarelli è attualmente uno dei maggiori produttori di articoli casalinghi in plastica a livello europeo. Tre le sedi operative: la principale a Castelfidardo (AN) e le più recenti realtà produttive/commerciali di Bascharage in Lussemburgo e Manchester nel Regno Unito garantiscono un presidio efficace dei mercati di riferimento, reso possibile anche da una logistica organizzata e da una collaborazione a 360° con gli operatori della GD e della DO.

Fresh System, linea novità per alimenti

Focus sulle nuove esigenze dei consumatori in fatto di preparazione, mantenimento e trasporto di cibi e bevande. Intercettando alcuni trend alimentari emergenti sul fronte della domanda, in ambito kitchen Tontarelli ha appena introdotto Fresh System, serie composta da un vasto range contenitori in plastica con coperchio adatti alla conservazione dei cibi e, insieme, da alcune posate e bottiglie. Tutte le referenze della linea – realizzate in plastica resistente e presentate in diversi formati e dimensioni – vantano requisiti di funzionalità, praticità e robustezza. Grazie all’impiego di particolari tipologie di materiali plastici, i recipienti risultano idonei a contenere e conservare gli alimenti: possono venire utilizzati come box salvafreschezza – lavabili in lavastoviglie – e anche come contenitori da forno a microonde per riscaldare i cibi, essendo certificati per resistenza al calore. Nel caso dei lunch-box, un ulteriore plus è rappresentato dall’impilabilità dei vari componenti, che consente all’utilizzatore di minimizzarne l’ingombro.