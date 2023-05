Too Good To Go lancia Box Dispensa

#Esg. Nelle Box Dispensa di Too Good To Go vengono inseriti prodotti aziendali buoni ma con errori previsionali o di etichettatura

Si ampliano le possibilità antispreco proposte da Too Good To Go. La novità è la Box Dispensa, un'opportunità a disposizione delle aziende dell’industria alimentare e degli utenti: prodotti delle aziende alimentari, perfettamente buoni e adatti ad essere consumati ma che per motivi operativi o per errori previsionali o di etichettatura non possono essere messi su scaffali di negozi e supermercati, sono inseriti in grandi Box Dispensa.

Le box saranno disponibili a prezzo ridotto nella nuova sezione Consegna nella App di Too Good To Go e possono anche essere ritirate presso pick up point designati.

“Lo spreco alimentare è un problema enorme che coinvolge tutti i protagonisti della filiera. Mentre le nostre Surprise Bags aiutano rivenditori e negozi a salvare cibo, siamo consapevoli che una grande quantità di cibo perfettamente integro, buono ed adatto ad essere consumato andrà ancora sprecato durante la fase di produzione. Ecco perché siamo entusiasti di lanciare Box Dispensa in Italia in collaborazione con alcune delle più importanti aziende dell’industria alimentare italiana ed internazionale. Il nostro esclusivo modello di business win-win-win consiste nell'aiutare le aziende a capire che avere a cuore il bene del pianeta fa bene anche al business. Insieme, possiamo fare una differenza significativa e avere un impatto ancora più positivo" dichiara Mirco Cerisola, italian country director di Too Good To Go.

Come funziona Box Dispensa

Questa soluzione nasce per rispondere a previsioni errate, errori operativi o di stampa sulle etichette che rischiano di alimentare lo spreco di prodotti adatti alla vendita. Per questo motivo, Too Good To Go propone Box Dispensa che permette di miscelare e confezionare articoli da conservare a temperatura ambiente in casa per lunghi periodi di tempo, come pasta, riso, pane e sostituti, sottolio e condimenti, snack dolci e salati, creme spalmabili, carne e pesce in scatola, prodotti per la colazione, preparati per torte, cereali, bevande, succhi, prodotti per l’infanzia.

"Anziché lasciare che un prodotto buono vada sprecato solo perché non adatto ad essere messo a scaffale, le aziende alimentari possono offrirlo direttamente al consumatore, riducendo sprechi di cibo lungo la filiera e creando un circolo virtuoso in grado di impattare positivamente sul proprio business, sulle scelte dei consumatori e sull’ambiente. Box Dispensa è una perfetta soluzione win-win-win: fa bene all'efficienza dei produttori, fa bene ai budget delle famiglie e fa bene al pianeta" conclude Mirco Cerisola.