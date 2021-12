Quali sono i negozi che i professionisti del retail devono conoscere per avere un quadro aggiornato? Quali le insegne e i flagship, in giro per il mondo, che non si possono non vedere per capire come sta cambiando il commercio?

A queste domande rispondono Bernhard Schweitzer, ceo di Interstore | Schweitzer, e Grégoire Kaufman, consulente retail, con una selezione di 50 food store nel mondo, The Schweitzer Selection, (di cui nel numero 19 di Gdoweek del 14 dicembre è presentata una parte, nella sezione Estero), suddivisa in 5 categorie che ne inquadrano la caratteristica distintiva primaria, l’elemento differenziante che li rende un format unico, di riferimento e di ispirazione.

Come è nata l’idea della selezione?

Bernhard Schweitzer – L’anno scorso abbiamo lavorato molto nel mercato nord americano; in Canada, per esempio, abbiamo collaborato con il secondo retailer food nazionale, Sobeys, a rinnovare oltre 100 punti di vendita per poi aprire il nuovo concept a Orangeville (Ontario). Inoltre, stiamo crescendo tramite acquisizioni, come quella recente della olandese JosDeVries International, e altre ne seguiranno. Durante la pandemia, non potendo viaggiare, è capitato spesso che i clienti ci chiedessero di segnalare loro dei negozi dai quali trarre ispirazione. Insieme a Grégoire, consulente retail, è nata l’idea di creare una selezione di punti di vendita, non solo disegnati da noi, ma tra i più interessanti, che tutti i professionisti dovrebbero conoscere.

Grégoire Kaufman - Interstore | Schweitzer ha visibilità su tutto il mercato retail perché fa consulenza, design e anche costruzione del negozio, ovunque nel mondo. L’idea che vogliamo trasmettere è che crediamo tanto nel punto di vendita fisico. Anche con l’omnicanalità e l’eCommerce, crediamo che un punto di vendita attrattivo sia un valore enorme per il cliente, che ha il bisogno di trovare una esperienza che va oltre il prezzo basso e il prodotto buono. Parliamo di un’esperienza sensoriale ma anche sociale.

È questo il fil rouge della selezione. Sappiamo che, alla fine, a fare il risultato è il traffico e quando un retailer investe nell’attrattività del suo store, l’impatto si vede direttamente sui risultati economici.

Avete stilato una classifica dei Top Store?