Carrefour Italia lancia la nuova campagna promozionale Torna in forma con Carrefour, realizzata con l’agenzia TLC Marketing, attiva dal 6 al 19 maggio e dedicata allo sport e al benessere. L'intento è di rispondere al meglio alla domanda di salute e cura di sé degli italiani.

“I nostri clienti sono sempre di più alla ricerca di uno stile di vita sano ed è forte la voglia di prendersi cura di sé e del proprio benessere psicofisico. Oltre a rispondere a questi bisogni con la nostra offerta abbiamo deciso di andare oltre e, grazie all’adozione di un meccanismo innovativo come quello del reward marketing, assicurare ad ognuno un premio altamente personalizzato. La Transizione Alimentare per Tutti passa anche attraverso il benessere psico-fisico”, sottolinea Gilles Ballot, direttore merci, marketing, eCommerce di Carrefour Italia.

La nuova campagna

I clienti che effettuano una spesa minima di 70, 50 e 30 euro, rispettivamente nelle insegne Iper, Market ed Express, ricevono un premio certo a tema fitness. La promozione è valida solo per i possessori della Carta SpesAmica circuito Payback e i premi dipendono dalla soglia di acquisto prevista nei diversi formati di vendita. In regalo: consulenze con un medico nutrizionista, ingressi in palestra, lezioni di sport in palestra oppure online, sessioni con personal trainer, abbonamenti ad app di fitness o mindfulness. Queste esperienze sportive potranno essere vissute in tutta Italia, grazie al Network Wellness di TLC Marketing, che si compone di oltre 2.000 strutture sul territorio nazionale e partnership con app per vivere le esperienze a casa in modalità digitale.

“Dopo oltre un anno di vita casalinga -spiega Alessandro Centini, Ceo di TLC Marketing Italia-. Carrefour desiderava incentivare i suoi clienti a rimettersi in forma. Grazie al nostro Network Wellness, ha trovato i reward ideali per lanciare questo invito e, al tempo stesso, perseguire i suoi obiettivi di business di aumento del sell out e dello scontrino medio”.