Trevalli Cooperlat sceglie ShopFully per la linea senza lattosio

Grazie all'intelligenza artificiale di ShopFully, Trevalli aumenta gli acquisti instore della linea Trevalli senza lattosio

L'intelligenza artificiale di ShopFully stimola gli acquisti della linea Trevalli Senza Lattosio. L'accordo tra la cooperativa lattiero-casearia Trevalli Cooperlat e la tech company italiana specializzata nel Drive to Store è stato, infatti, attivato con l'obiettivo di incrementare l’awareness della gamma e incentivare l’acquisto in negozio attraverso l'uso di HI! (Hyperlocal Intelligence) in Sicilia, Puglia, Abruzzo, Marche, Veneto.

“L’utilizzo della tecnologia e dei formati di ShopFully ha permesso di guidare i consumatori nei punti di vendita individuati. I risultati che il brand ha ottenuto testimoniano come l’utilizzo del digitale è un supporto concreto per le aziende che desiderano aumentare le vendite in negozio e migliorare la percezione del brand da parte dei consumatori”, commenta Marco Durante, global VP sales & marketing di ShopFully.

I risultati della campagna

Dai primi risultati emerge che il 40% dei consumatori contattati ha dichiarato di aver acquistato i prodotti Trevalli Senza Lattosio (+30 punti percentuali rispetto ai non esposti alla campagna), mentre il 9% dichiara che acquisterà gli stessi prodotti in futuro. Inoltre, oltre il 50% dei consumatori raggiunti da Trevalli Cooperlat ha visitato uno dei negozi coinvolti. Aumentata anche la percezione positiva del branda (+23%) e la raccomandazione del brand da parte dei consumatori esposti (+34%) rispetto ai non esposti. Per quanto riguarda, invece, la brand awareness è aumentata di 36 punti percentuali.

“Grazie alla collaborazione con ShopFully siamo riusciti a raggiungere risultati importanti in termini di sell-out e di brand awareness, coinvolgendo i consumatori sin dall’inizio della loro pianificazione all’acquisto. E non solo: la campagna ci ha permesso anche di aumentare la consideration e la conversion rispetto ai prodotti della linea Trevalli Senza Lattosio, oggetto dell’attività”, afferma Claudia Serges, brand manager di Trevalli Cooperlat.

Il concorso di Trevalli

L'azienda ha inoltre lanciato il concorso Riparti senza pensieri, Ricomincia senza lattosio, quest'anno alla sua seconda edizione, che fino al 15 ottobre ha offerto l’occasione ai partecipanti di vincere ogni giorno diversi premi e partecipare ad un’estrazione finale.