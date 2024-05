Trimestrale da record per LG

All’interno di un mercato tendenzialmente stazionario, il gruppo sudcoreano punta in particolare sulle soluzioni di qualità, meno influenzate dalla concorrenza sul prezzo

Nonostante i venti contrari del contesto globale, LG Electronics archivia il primo trimestre con risultati record. Tra gennaio e marzo, il colosso sudocreano ha registrato un fatturato di 21,09 trilioni di Krw (corrispondenti a circa 14 miliardi di euro) e un utile operativo di 1,33 trilioni (poco più di 400 milioni di euro), livelli mai raggiunti in passato. “Nonostante le difficili condizioni macroeconomiche, come gli alti prezzi delle materie prime, i tassi di cambio volatili, l'aumento dei tassi di interesse e la ritardata ripresa della domanda, LG ha raggiunto il suo fatturato totale più alto di sempre per un primo trimestre”, rivendica il gruppo asiatico

Spinta dalla fascia premium di prezzo

“Il settore home appliance ha dimostrato una leadership globale, raggiungendo ricavi record e margini di profitto operativi a due cifre -, rivendica LG -. Il settore dei componenti per veicoli elettrici, key driver della crescita futura, continua la sua costante espansione. Sia il settore TV, che quello delle business solutions hanno registrato una crescita delle vendite anno su anno, tornando a essere profittevoli rispetto al trimestre precedente -, si legge ancora nella nota -. L'enfasi di LG sulle caratteristiche di differenziazione come AI, efficienza energetica e design customer-centric ha rafforzato la sua competitività nel mercato premium. Inoltre, l'approccio strategico volto a offrire linee di prodotti differenziate e strutture di prezzi flessibili ha permesso all'azienda di affrontare con successo l’attuale polarizzazione della domanda”.

Quindi la precisazione che “Gli sforzi per stabilizzare i costi delle materie prime e della logistica, insieme alla flessibilità delle sedi di produzione hanno ulteriormente rafforzato la redditività”.

Ottimismo sul futuro

La società dice di attendersi per la seconda metà di quest’anno “una graduale ripresa della domanda del mercato TV. La strategia di LG si concentra sulla leadership nel settore OLED e sulla premiumness dei suoi TV Lcd Qned, migliorando continuamente la redditività del business della piattaforma webOS, pronto a una rapida crescita”.

Quest'anno, il mercato It nel suo complesso dovrebbe mantenere livelli di domanda simili a quelli dell'anno precedente, con una leggera crescita prevista nel segmento dei display commerciali. “Si prevede un aumento della domanda di prodotti IT ad alte prestazioni, come i monitor per il gaming e la segnaletica a Led”.