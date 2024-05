Conserve Italia presenta a Cibus la nuova gamma di succhi Yoga

Nuovi packaging e un tappo che richiama le città d'Italia per la gamma dei succhi Yoga che Conserve Italia ha presentato in fiera

Un fatturato di 1,14 miliardi di euro e attorno alle 600mila tonnellate di frutta, pomodoro e vegetali lavorati, Conserve Italia è tra i protagonisti in Italia nella trasformazione alimentare, con marchi storici come Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani. “Questa edizione di Cibus è l’occasione per presentare ai buyer italiani le importanti novità che lanciamo nei succhi di frutta -spiega il direttore generale di Conserve Italia, Pier Paolo Rosetti-, in particolare con Yoga, marchio storico e leader del settore sia in ambito retail che horeca. La bottiglia da un litro nel formato famiglia di Yoga, che da sola sviluppa il 40% di fatturato della marca e in 18 anni ha venduto 560 milioni di litri, sarà completamente rivoluzionata con una nuova shape più alta e snella e una nuova immagine in etichetta che valorizza ancora di più il contenuto della frutta. Sarà la nostra più importante novità, alla quale se ne affiancheranno altre sia di nuovi lanci (come la gamma Ace di Yoga in confezione Tetra) sia di iniziative di marketing e co-branding, anche con la marca Valfrutta”.

Cirio guarda all'estero

Non sono mancate anche le novità per il mercato estero, soprattutto con il marchio Cirio. “Di recente abbiamo esteso a tutto il mercato europeo la Polpa Cirio Climate Neutral, realizzata con emissioni zero grazie all’impegno del Gruppo a ridurre l’impatto sull’ambiente e al sostegno ad un progetto di sostenibilità per la compensazione delle emissioni”. Lo stand sarà focalizzato sul racconto della filiera di Conserve Italia tre volte sostenibile: dal punto di vista ambientale, sociale ed economico-aziendale. “L’obiettivo principale della nostra partecipazione a Cibus è quello di trasmettere a buyer e stakeholder sia italiani che esteri il valore della nostra filiera che rappresenta la migliore agricoltura italiana”.