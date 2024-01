Unes e Humana: raccolti 7.800 tonnellate di abiti usati

#Esg. Proficua la collaborazione tra Unes e Humana People to people Italia che ha permesso di raccogliere tonnellate di abiti usati per ridare loro nuova vita

Nei 70 contenitori di Humana, posizionati in prossimità dei punti di vendita Unes, sono stati raccolti, dal 2000 al 2022, oltre 7.800 tonnellate di abiti ai quali è stata data una seconda vita. La collaborazione dell'insegna con l'organizzazione umanitaria, attiva nella raccolta di indumenti e accessori usati, ha ottenuto un risultato importante che genera impatti positivi per l’ambiente: si calcola infatti che in questo modo siano stati risparmiati oltre 48 milioni di chili di emissioni di CO 2 e più di 47 miliardi di litri d’acqua (pari a circa 18.929 piscine olimpioniche).

“ La partnership tra Unes e Humana dimostra non soltanto la comunanza di valori sul piano etico ma anche quanto sia importante la continuità quando si vogliono generare impatti concreti. La nostra collaborazione, giunta al ventitreesimo anno consecutivo, e i risultati raggiunti sono infatti l’esempio concreto che se si vuole realmente invertire la rotta serve lavorare insieme, anno dopo anno ” dichiara Alfio Fontana, Csr Manager Humana People To People Italia.

Gli abiti usati raccolti dall’organizzazione negli oltre 5.000 contenitori presenti sul territorio italiano vengono valorizzati e trasformati in risorse preziose per finanziare i progetti di sviluppo che la Federazione di Humana People to People realizza nel mondo, raggiungendo ogni anno 16 milioni di beneficiari.

“Proprio con l’intento di sostenere gli importanti progetti solidali di Humana nel mondo, Unes si impegna a posizionare i contenitori dell’organizzazione umanitaria in tutti i punti di vendita in cui è possibile” commenta Gianluca Grassi, head of omnichannel marketing Unes.