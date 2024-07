Unicoop Firenze cede 13 store Doc Roma a Pac2000A Conad

Cessione di un ramo d'azienda per Unicoop Firenze che cede 13 punti di vendita a insegna Doc Roma a Pac2000A Conad

Punto di svolta per Unicoop Firenze che fa una scelta importante e cede 13 store a insegna Doc Roma a Pac2000A Conad. I supermercati, infatti, non sono più ritenuti strategici per la crescita della rete e dell'insegna. Pare che la cooperativa preferisca concentrarsi su zone già presidiate, dove è già forte la sua presenza, piuttosto che insistere su aree nuove dove si fa più fatica a diventare leader. Da qui l’accordo con la cooperativa del mondo Conad a cui è stato ceduto il ramo di attività sul territorio di Roma.

Dal canto suo, Unicoop Firenze si concentrerà per consolidare la rete in Toscana, dove è nata e dove continuerà a crescere. "Un forte radicamento sul territorio toscano, l'approfondita conoscenza del contesto locale, una rete di vendita ampia e variegata, capace di dare servizio a tutte le fasce di popolazione, sono le ragioni che ci hanno spinto a riportare il focus centrale della nostra attività in Toscana" sottolinea il gruppo che opera con 140 punti di vendita in sette province e conta oltre 1 milione e centomila soci e 42 sezioni soci attive sul territorio.